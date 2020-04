Simón: "Puede haber un problema si los padres creen que los niños saldrán a la calle a jugar"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha advertido de que puede haber un "problema" si los padres interpretan que los niños pueden salir a la calle a partir del 27 de abril para jugar.

"Si la gente piensa que esto va a ser abro la puerta y que se junten con los niños de todo el vecindario, ahí podemos tener un problema", ha avisado Simón en la rueda de prensa diaria de los técnicos de este lunes, por lo que ha llamado a los progenitores a realizar un ejercicio de "responsabilidad individual".

Simón ha defendido que los menores puedan salir a la calle, a pesar de que no se les identifique tan fácilmente como transmisores de la enfermedad que causa el coronavirus porque no les afecta de la misma forma a ellos como sí lo haría en adultos. "Llevamos ya un mes y una semana de confinamiento de estar en casa, y por tanto la probabilidad de que estén infectados es muy baja", ha indicado. Además, "no implica un aumento del riesgo", ya que recuerda que los niños llevan más de un mes confinados en casa con sus padres y sus hermanos y, por tanto, "el mismo riesgo que tienen ahí, lo tienen fuera".

Simón asegura que desconoce cómo quedará el Real Decreto que permitirá a los menores salir de sus domicilios, pero sí ha asegurado que "los niños no van a salir libremente para empezar a jugar con todos sus vecinos como antes", sino que van a ser "salidas controladas".



No tirar todo por tierra

Por otro lado, Simón ha asegurado este lunes que entre todos "estamos consiguiendo" reducir la transmisión del coronavirus, un esfuerzo que ha instado a no "tirarlo por tierra" ahora.

"Con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes, creo que estas cifras que estamos viendo estos últimos días y, sobre todo, hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos, lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra", ha dicho Simón.

Simón ha recordado que son ya cinco las semanas de confinamiento, en las que se ha conseguido reducir los contactos que suponen la transmisión del virus y ha incidido en que si las cifras fueran mayores es cuando habría que sorprenderse. Ha insistido en que entre todos hemos conseguido el objetivo y con un "esfuerzo grande", del que hay que estar satisfechos, pero, ha remarcado, sobre todo "nos tiene que permitir no relajarnos y echar a perder todo este esfuerzo de cinco semanas".

El experto ha abundado en que las medidas de salud pública que se han adoptado pueden ser duras, difíciles e incluso a veces no entenderse pero ha destacado que están "bien pensadas y valoradas"