Buñol decide suspender la Tomatina "por seguridad y responsabilidad"

El Ayuntamiento de Buñol ha decidido "por seguridad y responsabilidad" suspender la Tomatina del próximo mes de agosto, que celebraba su 75 aniversario, según ha asegurado a EFE la concejala de Turismo y Tomatina, María Vallés, quien este mismo miércoles comunicará esta decisión al resto de grupos políticos municipales. "Es una decisión que había comunicado a mi equipo de gobierno pero falta por consensuar y corroborar con el resto de grupos políticos, con los que está previsto celebrar una reunión y sacar, posteriormente, un comunicado institucional de toda la corporación local", ha explicado.

"Se suspende por la situación que hay -debido al coronavirus- y por no poder asegurar la seguridad de la que la Tomatina siempre ha hecho alarde, de que es una de las fiestas más seguras del mundo. No podemos perder esa seña de identidad por estas circunstancias", ha dicho.

La decisión de suspender la tradicional batalla a tomatazos que se celebra el último miércoles del mes de agosto supone, según la concejala, un "golpe muy duro" porque además este año se celebraba el 75 aniversario de esta fiesta, que desde su creación solo ha sido suspendida en una ocasión, en el año 1957 "por motivos políticos".

Según ha explicado, durante la época franquista, un mandatario del Gobierno visitó Buñol y como coincidió con la fiesta los vecinos le tiraron tomates. "El entonces alcalde suspendió la fiesta al considerar que se había atentado contra el régimen", ha relatado la concejala. Tras la suspensión, ha recordado, se hizo una especie de manifestación encubierta de los vecinos reclamando su derecho a tener esta fiesta.

En un comunicado, la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, ha asegurado que que "no se le escapa a nadie lo difícil que resultaría organizar nuestra fiesta más internacional en estas condiciones donde no se podría garantizar las condiciones óptimas de control sanitario para los participantes".

Por su parte, la concejal de La Tomatina, María Vallés, ha señalado que se está trabajando para que La Tomatina 2021 se celebre con total normalidad, porque "tenemos en todo momento que mirar hacia el futuro, con la certeza de que todo esto pasará. Nos ha tocado vivir una situación compleja que no se había producido hasta el momento y le estamos haciendo frente, con el espíritu que lleva implícita la propia Tomatina, batallando de forma pacífica para vencer al virus".



Asimismo, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de trasladar la celebración del 75 aniversario a la Tomatina de 2021 de manera que sea el 75+1, puesto que una efeméride tan destacada debe celebrarse como requiere un hito de esta importancia y no verse empañado por una situación negativa, según fuentes municipales.



"El extender el 75 aniversario a 2021 no supone un aplazamiento sino una ampliación, ofreciendo de este modo más contenidos y más hitos que engrandezcan aún más la fiesta de la Tomatina", ha puntualizado Valles en el comunicado.



Desde el Ayuntamiento quieren hacer una llamada a la tranquilidad puesto que esta cancelación supone un modo de preservar la integridad de la imagen de esta fiesta fuerte, única, intercultural, aglutinadora y fraternal, con el objetivo de garantizar en el futuro esta fiesta acorde a las directrices que se han establecido durante la última década, sino además la integridad de una fiesta única en todo el mundo.



La alcaldesa ha concluido señalando que "nuestra fiesta más internacional, la Tomatina, merece que todos los partidos actuemos juntos pensando en el bien común, en el atractivo turístico que implica, en la seguridad y en preservar la integridad de la fiesta, y no para sacar rédito político" .

Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad porque "todas las decisiones que se han tomado durante esta crisis del Covid-19 se han hecho pensando siempre en el bien común y con la seguridad de que recobraremos la normalidad y la Tomatina volverá a teñir de rojo las calles de Buñol".