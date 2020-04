Iglesias, sobre Serra: "Muchos piensan que la justicia no es igual para todos"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este jueves, sobre la sentencia que condena a la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra por los altercados ocurridos en un desahucio, que "mucha gente piensa que la justicia no es igual para todos".

En una rueda de prensa en Moncloa junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, Iglesias se ha mostrado "completamente convencido" de que el Tribunal Supremo dará la razón a Serra, que ha recurrido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le condena a 19 meses de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños a raíz del intento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés en 2014.

Tras precisar que las decisiones judiciales hay que acatarlas, el también secretario general de Podemos ha recalcado que el estado de alarma no prohíbe que se pueda criticar.

Ha destacado que cuando conoció la sentencia sobre Serra se limitó, "por prudencia, a trasladar lo que piensa mucha gente", en lugar de decir lo que piensa sobre ella.

Según Iglesias, muchos piensan que la justicia "no siempre es igual para todos y que muchas veces los corruptos se han ido desgraciadamente de rositas".

"Me abstuve de decir nada distinto a que hubiera que acatar la sentencia y que la sentencia tenga que ser recurrida", ha recalcado y ha insistido en que en democracia se pueden cuestionar las resoluciones judiciales.

En su opinión, quien quiera poner una "mordaza" para impedir que se critique cuando se considera que una resolución no se ajusta a derecho o no responde a criterios de justicia, se cree que "vive en un estado autoritario, que por suerte no es el caso" de la democracia española