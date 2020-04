Las reglas para las salidas de los niños a la calle regirán también en las zonas comunes vecinales

Los menores de hasta 14 años podrán bajar a las zonas comunes de las comunidades de vecinos a partir de este domingo 26 de abril, pero sin coincidir con otros niños en las zonas de juego de estas urbanizaciones, sin estar más de una hora y siempre acompañados de un adulto, es decir, respetando las mismas medidas que las establecidas para los paseos por la calle, durante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus Covis-19.

"Los espacios comunes de vecinos son espacios privados, objeto de regulación comunitaria. El Gobierno va a especificar unos criterios pero van a ser los mismos que para los espacios públicos, los niños no podrán estar en grupos superiores a 3, deberán estar permanente acompañados de un adulto, no es aconsejable que estén más de una hora y no pueden coincidir en espacios de juego conjuntos", ha precisado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este viernes 24 de abril en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario.

En todo caso, el ministro ha indicado que les ha llegado una petición sugiriendo que el Gobierno plantee una norma única para todas las comunidades de vecinos. Así se lo trasladaron este jueves los administradores de fincas colegiados en una carta al Gobierno y al ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, después de que el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, dijera que cada comunidad vecinal debía "establecer sus propias normas" en este sentido.

Los administradores de fincas han precisado que durante el estado de alarma se han pospuesto las reuniones de juntas de propietarios por no poderse garantizar las medidas sanitarias, por lo que "no se pueden tomar acuerdos sobre la utilización de los elementos comunes por los menores". Además, consideran que esta decisión sobre el uso por parte de los niños de sus instalaciones comunes no se puede dejar "al arbitrio" de cada comunidad de propietarios. El ministro de Sanidad ha asegurado que Derechos Sociales está trabajando en la guía donde se contemplarán las diferentes casuísticas.

En cuanto al paseo de los niños, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno ha recordado que esta medida permitirá un "pequeño alivio" para los niños pero ha precisado que si se observa que no tiene los resultados correctos para el control de la situación sanitaria se podrá "retrotraer", tal y como prevé el Real Decreto por el que se proclama el Estado de Alarma. Montero también ha apelado a la responsabilidad de los padres.