Casado exige a Sánchez un fondo "de liquidez" para las autonomías

El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "test masivos" para una desescalada con garantías, un fondo de liquidez para las autonomías similar al que él mismo pide en Europa e inyectar liquidez a las empresas para que no cierren y no se destruya más empleo. "Este Gobierno no tiene plan, no hay nadie al volante", ha afirmado.

En primer lugar, ha demandado test porque "nadie sabe si es portador o asintomático" y ha recalcado que por eso su partido sigue "machacando" con esa exigencia. Es más, ha defendido el derecho de cada español a que le puedan hacer una prueba para saber su estado y ha avisado de que si no se testa a toda la población hay "mucho riesgo de que pueda haber rebrotes".

"Si no hay test es imposible que reabramos la economía y es muy difícil poder prevenir que no haya rebrotes si hay personas asintomáticas que ya están en la calle", ha aseverado, para pedir también material de protección para los sanitarios porque España es el país con más contagiados.

Además, Casado ha afeado a Sánchez que no esté dando a las CCAA ni material sanitario ni ningún fondo para comprar test y ha añadido que los presidentes autonómicos del PP han solicitado que "ese fondo de liquidez que él pide para Europa lo tuviera para las autonomías, que son las que están dando el callo en los hospitales, las residencias de mayores y en los servicios de proximidad a las familias más vulnerables", pero el Gobierno se dedica, a su juicio, a quitarles dinero con los fondos de formación a parados o al no devolverles los 2.500 millones en concepto de IVA.

También ha criticado duramente que el Gobierno siga sin abonar su prestación "a esos cuatro millones de españoles" que se han acogido a un ERTE y llevan sin cobrar desde el 31 de marzo". Tras resaltar que la situación económica es "muy preocupante", ha pedido ayudar a las empresas y los autónomos con liquidez y bajadas de impuestos para que no echen a "persiana" y no haya más paro.

En este punto, el líder de los 'populares' ha criticado duramente que Podamos vaya en la dirección de "cerrar España hasta diciembre y basarse en subvenciones y rentas mínimas" cuando la economía "se tiene que recuperar".

Al ser preguntado sobre la posibilidad de presentar una moción de censura contra Sánchez junto a Vox y armar mayorías parlamentarias, Casado ha indicado que, aunque "lo está haciendo muy mal", en "mitad de la tormenta hay que hablar más" de cómo salir de esta situación antes que empezar a "cambiar el equipo quirúrgico en mitad de la operación".

"Estamos haciendo una oposición firme pero pensamos que ahora no hace falta tanto hablar de cuestiones administrativas o 'quítate tú para ponerme yo'", ha aseverado, para insistir en que lo importante ahora es superar el Covid-19, "gestionando bien" en las autonomías y "siendo la oposición en el Congreso".

El presidente de los 'populares' ha acusado al Gobierno de dedicarse a echar la "culpa" a todo el mundo pero le ha avisado de que "la gente no es tonta" y está viendo su gestión en esta crisis del coronavirus. "Tiempo habrá de pedir responsabilidades", ha advertido.

Casado ha subrayado que el PP está dispuesto a dialogar en la comisión de recuperación que se va a constituir en la Cámara Baja y a hacerlo también en los Parlamentos autonómicos, pero no está dispuesto a que les hagan "responsables de una gestión negativa".

Tras recriminar al Gobierno que permitiera las manifestaciones del 8 de marzo, Casado ha afirmado que "la ideología le impidió ser eficaz a Pedro Sánchez y ahora la incompetencia le está impidiendo resolver la crisis de forma lógica".