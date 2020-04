Sanidad descarta por ahora obligar al uso general de mascarillas

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado por el momento que el Ministerio de Sanidad obligue a utilizar de forma generalizada las mascarillas como mecanismo de prevención frente al Covid-19, aunque ha puntualizado que sí establecen una "fuerte recomendación" de su uso.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus, el epidemiólogo ha defendido que España, "con algunas excepciones", cuenta con equipos de protección individual "para todo el mundo", y se encuentra también "acumulando reservas" para la fase de transición. "Tenemos suficiente 'stock' pero tenemos que utilizarlos correctamente", ha argumentado.

Pese a que ha reconocido que el uso de mascarillas "puede reducir mucho la transmisión de la enfermedad", Simón ha optado por posicionarse en contra de su uso obligatorio a nivel general, aunque ha admitido que "el debate no está cerrado". "No todo el mundo puede usarla, como personas con problemas respiratorios, otras sufren crisis de ansiedad cuando las utilizan, hay otros profesionales que por su nivel de alta actividad física pueden no tener la opción, con los niños no es fácil que las usen correctamente... Con lo cual, una norma con todas estas excepciones, que en muchos casos son difíciles de probar, es complicada", ha reflexionado.

En cualquier caso, ha puntualizado que el Ministerio ha dado una "recomendación fuerte" del uso de mascarillas. "Es muy deseable que la gente la lleve. Pero hacerla obligatoria no es fácil. Hay situaciones en las que utilizar una mascarilla ni aporta ni quita nada, como cuando se está paseando solo por la calle y no hay nadie en 200 metros. Pero adquirir el hábito de utilizarla y entenderla como una medida de que no estamos en una situación normal es importante. La mascarilla puede ayudar a que esto se recuerde mientras sea necesario", ha apuntado.

Con respecto al uso de guantes, ha insistido en que hay que tener "mucho cuidado". "Puede ser beneficioso en algunos momentos, pero puede generar problemas importantes. Sirve cuando tenemos una mínima certeza de que no vamos a tocarnos la cara luego. Pero para la vida diaria es complicado que una persona no toque una superficie potencialmente infectada y luego se toque la cara. En ese caso, el guante no aporta gran cosa", ha afirmado.

Por eso, ha pedido a los ciudadanos que opten por llevar guantes que sean "muy conscientes" cuando los llevan para evitar ese tipo de movimientos hacia la cara. "También hay que ser capaces de desecharlos de la forma adecuada para que no supongan un riesgo. Son una medida más de protección pero hay que tomarlos con mucho cuidado. Es mucho más importante el lavado de manos que el uso de guantes", ha concluido.