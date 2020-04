Montero niega que el Gobierno tenga interés en ampliar el estado de alarma

La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha advertido este jueves de que el estado de alarma debe seguir prorrogándose mientras siga siendo necesaria la restricción de la movilidad de los ciudadanos, porque es el único instrumento que permite tomar esta medida.

En su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso, Montero ha lanzado este mensaje en su réplica a los grupos de la oposición y tras escuchar a varios portavoces advertir de que podrían no apoyar la próxima prórroga. "Mientras necesitemos que la movilidad esté restringida el estado de alarma es necesario, lo votarán o no", les ha dicho la ministra, quien ha recalcado que no es que se prorrogue porque el Gobierno tenga interés en ello, sino porque es el único instrumento que permite dictar dicha limitación.

La ministra también ha defendido que el Gobierno haya tomado la provincia como unidad de referencia para las fases de la desescalada por territorios porque considera que es la que tiene "mayor capacidad de control" por parte de los poderes públicos para el seguimiento de este periodo.

Y ha asegurado que dicha decisión no tiene "nada que ver con la ideología" -ante quienes le sugerían que recordaba al franquismo- sino con dicha capacidad de control.

Además ha considerado que la división por áreas sanitarias sería "extraordinariamente compleja" para aplicar la desescalada por fases, teniendo en cuenta que por ejemplo en las grandes ciudades una misma calle puede tener dos áreas distintas, una en cada acera.

Lo más controlable para vigilar los movimientos dentro y fuera es la provincia, ha insistido Montero, quien en este turno de réplica también ha defendido que ante la crisis del coronavirus haya un mando único y ha asegurado que dicho mando "no le ha restado competencias a las comunidades autónomas".

"Cuando se produce una situación de emergencia es lo primero que dicen todos los manuales de catástrofe", que haya un mando único "para que no haya situaciones de desconcierto y descoordinación", ha añadido la ministra, quien ha lamentado las declaraciones de responsables políticos aduciendo restricciones constitucionales.