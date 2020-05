Almeida admite que en Ifema hubo escenas "que no deberían haberse producido"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido disculpas por si durante el acto del cierre de Ifema incurrió "en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad" y ha reconocido que se produjeron escenas que no se deberían haber producido.

En declaraciones a Telemadrid, en la celebración del Dos de Mayo en la Puerta del Sol, el regidor ha hecho hincapié en que este viernes Ifema fue "un símbolo no de alegría porque no puede haber alegría mientras no se haya superado la pandemia" pero sí "un símbolo de esperanza".

"Eso hizo ayer que se desbordaran las emociones", ha justificado. A continuación, ha incidido en que se vivieron determinados momentos "que no deberían haberse producido" dado que no casan "con el mensaje" que están transmitiendo desde las instituciones.

En este punto, ha hecho hincapié en que "no fue nada a propósito, ni fue nada intencionado" pero ha remarcado que tienen que ser "cuidadosos" para que estas escenas "no se produzcan" y no se transmitan "unas imágenes que no corresponde a las instituciones".

"Pido disculpas si en algún momento yo incurrí en alguna conducta que no es compatible con la ejemplaridad que le estamos pidiendo a la sociedad madrileña pero que esto no empañe que Ifema se cerrara, que se diera el alta a los cuatro últimos pacientes", ha sostenido.

En relación a la investigación que ha abierto la Delegación del Gobierno en Madrid, el alcalde ha señalado que puede hacer lo que crea "conveniente" pero también ha hecho hincapié en que es la primera noticia prácticamente que tienen de esta institución.

"Nos gustaría que se implicará más, no solo para investigar esto, que si tiene que hacerlo que lo haga, pero sobre todo para arrimar el hombro y echar una mano a las instituciones madrileñas", ha dicho.