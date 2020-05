Crisis del coronavirus | El PP acusa a Pedro Sánchez de mentir: "Sólo nos ha llamado dos veces"

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir "otra vez" en referencia a los contactos mantenidos hasta el momento con el líder de la oposición, Pablo Casado, ya que en 43 días solo le ha llamado dos veces, reprochan.



Sánchez ha dicho este sábado, en una rueda de prensa telemática desde la Moncloa, que los lunes mantienen contactos con los partidos políticos para trasladarles los sucesivos decretos de estado de alarma, que se prorrogan cada quince días desde que se inicio el pasado 14 de marzo.



A través de un tuit en la cuenta del partido, los 'populares' aseguran que Sánchez, en 43 días, solo les ha llamado "dos veces por teléfono (una de ellas de 3 minutos) y una videoconferencia", mientras que ellos le ha "aprobado las medidas más drásticas de la historia democrática en España".



Pedro Sánchez, en 43 días, solo nos ha llamado dos veces por teléfono (una de ellas de 3 minutos) y una videoconferencia.



Nosotros, que lideramos la oposición, le hemos aprobado las medidas más drásticas de la historia democrática en España.



Sánchez miente otra vez. #NoHayPlanB — Partido Popular (@populares) May 2, 2020

Casado reclama a Sánchez un "plan claro"

De esta manera, se refiere el PP al apoyo que ha dado el partido a las sucesivas prórrogas de los estados de alarma.que se votará en el Congreso el próximo miércoles., termina el mensaje del PP sobre los últimos contactos mantenidos entre el presidente del Gobierno y Casado.Según han informado fuentes del PP, Sánchez lleva sin contactar con el líder de la oposición 13 días, desde el pasado lunes 20 de abril, cuandopara abordar los posibles pactos de reconstrucción del país tras la crisis del coronavirus Ese lunes, cuando se produjo la videoconferencia, el presidente del Gobierno, desde el sábado 4 de abril. El anterior contacto se había producido el 23 de marzo, trece días antes.Antes de la rueda de prensa de Sánchez, el líder del PP Pablo Casado , ha insistido en reclamarle un "plan claro" para la desescalada si quiere lograr su apoyo a la nueva prórroga del estado de alarma En declaraciones con motivo de su asistencia al acto de Homenaje a los Héroes del 2 de Mayo que celebra laen la Puerta del Sol, ha advertido que esta desescalada del confinamiento "puede ser muy arriesgada si no hay test masivos" para la población y tambiénCasado ha recriminado queante esta crisis por el coronavirus y ha criticado sobre todo el plan de desescalada del confinamiento que cree que es "un sodoku que nadie entiende"."Necesitamos un plan claro para salir de esta, pero eso nos va a tener, para pactar medidas", ha asegurado Casado, quien ha reclamado un "plan de choque" económico, además de sanitario.En la jornada en la que se permiten por primera vez la salida generalizada de la población, con franjas horarias en función de tramos de edad, Casado ha asegurado que los españoles "no han podido hacer más" porque "han llevado el peso" de la respuesta ante la pandemia y ha sido el Gobierno el que "ha fallado en demasiadas ocasiones"."El Gobierno no puede pretender queTiene que tener un plan, ir al volante y tener claridad en lo que quiere hacer", ha afirmado el líder de la oposición, quien ha añadido que los españoles no pueden estar "ilimitadamente" en casa "casi en estado de excepción".El presidente del PP ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid,, como "ejemplo" de lo que el partido quiere hacer a nivel nacional "y en cuanto los españoles nos den su confianza lo haremos", ha aseverado.Y ha destacado, del personal de emergencia y de la gente que esta pasando mal" como un "buen reflejo" de lo que tiene que ser la forma de hacer política, además de su "eficacia" a la hora de gestionar ante la pandemia del coronavirus.