Crisis del coronavirus | Sánchez ve el estado de alarma como el "único instrumento" válido y busca el apoyo de Cs y PNV

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido al PP y a Cs que, en este momento, el estado de alarma es el "único instrumento" que permite al Ejecutivo "luchar contra la Covid-19, salvar vidas y defender la salud pública", por lo que ha pedido un acuerdo para prorrogarlo. "No se arrepentirán", les ha dicho.

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la primera a la que asiste desde la declaración del estado de alarma por el coronavirus, Sánchez ha respondido a sendas preguntas de los portavoces del PP y de Cs sobre la actual situación de lucha contra la pandemia y la solicitud del Gobierno de prorrogar por cuarta vez el estado de alarma.

Sánchez ha instado al PP a "trabajar" por este acuerdo, porque supone una voluntad de ser "precavidos y prudentes" en la fase de desescalada, que se ha iniciado esta semana.

"Mantener 'sine die' el estado de alarma es solo una herramienta para protegerlo a usted, porque está atrapado", ha replicado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien ha asegurado que ante la crisis sanitaria y económica el PP, "una vez más, estará ahí para sacar a España adelante".

Maroto ha preguntado a Sánchez por qué dio "plantón" a la Comisión General de Comunidades autónomas sobre el coronavirus que se reunió el pasado jueves y ha insistido en que el PP considera que "no es responsable" volver a extender el estado de alarma, ya que existen medidas alternativas para mantener la seguridad en la desescalada.

Sin embargo, Sánchez ha asegurado que el estado de alarma es el "único instrumento" que constitucionalmente reconoce el poder al Gobierno para restringir la movilidad, después de que haya resultado "evidente" estas semanas que el confinamiento es la medida que consigue reducir el contagio.

Por eso, ha pedido al PP que sea "consciente" de que en un momento tan crítico como el actual, con tanta incertidumbre y angustia, la ciudadanía espera y "desea" de los dos principales partidos del país un acuerdo para prorrogar el estado de alarma y "garantizar un futuro de esperanza".

Por contra, para Maroto mantener el estado de alarma solo sirve ahora para "poner en marcha un programa alternativo" de Gobierno y mantener un Ejecutivo "con poder absoluto que vulnera las libertades públicas de la democracia", cuando existen otras medidas en la legislación básica.

Así, ha reclamado que se desvinculen los ERTE del estado de alarma y que se puedan desmontar de forma proporcional; recurrir a la ley de salud pública para restringir la movilidad; un plan de test masivos; coordinación con las comunidades autónomas y "claridad y humildad" a la hora de actuar "sin dar bandazos".

Por otra parte, Sánchez, en respuesta a la portavoz de Cs, Lorena Roldan, ha insistido en que "ahora mismo" el "único instrumento" que garantiza el confinamiento y la restricción de movilidad es el estado de alarma y, dado que "no hay otra alternativa", ha pedido que no se juegue "con experimentos de los que no se sabe su eficacia".

El presidente ha explicado que la petición del Gobierno es que la desescalada se haga "bajo el paraguas" del estado de alarma y, cuando se llegue a esa "nueva normalidad, mucho antes que después", se pueda gobernar la situación "con otros instrumentos", hasta encontrar un remedio terapéutico o la vacuna.

Ha puesto en valor las medidas económicas y ha querido dejar claro, ante las críticas de la oposición, que en el mes de abril se han "reconocido y pagado prestaciones por los ERTE relacionados con la Covid-19" a 3.330.000 trabajadores.

Por su parte, la senadora de Cs ha reprochado a Sánchez que se dirija a la oposición utilizando a los afectados por los ERTE como "rehenes" y que utilice el estado de alarma a su "antojo".

"No vuelva a utilizar un decreto contra la pandemia para colar al señor Iglesias en la comisión del CNI y no vuelva a usarlo para nombrar a altos cargos de tapadillo o adjudicar contratos de los que no se sabe la dirección", ha señalado.

Además, ha dicho a Sánchez que tiene la "obligación" de tener un plan A, un plan B y un plan C para "proteger a los españoles".



El PP mantiene la incógnita

La dirección nacional del PP mantendrá hasta este miércoles la incógnita sobre el sentido de su voto a continuar o no con el estado de alarma, pero algunos 'barones' territoriales del partido como el gallego Alberto Núñez Feijóo o la madrileña Isabel Díaz Ayuso han abierto la puerta a que se pueda prorrogar solo 15 días más para dar tiempo al Gobierno a organizarse y que la salida de la población se produzca con más garantías.

Tras la videoconferencia de presidentes autonómicos del pasado domingo, el murciano Fernando López Miras, el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco o el andaluz Juanma Moreno tampoco se opusieron a mantener esta medida hasta finales de mayo, dejando claro que no es un "cheque en blanco" y que el Gobierno debe apostar por el diálogo.

Sin embargo, el líder del PP, Pablo Casado, se mostró contundente este lunes al asegurar que "no tiene sentido" que el estado de alarma se prolongue "más allá de 60 días", ya que, a su entender, la desescalada "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades.

"El PP a día de hoy considera que no puede apoyar la prórroga del estado de alarma", afirmó, sin aclarar si eso significa que se abstendrá o que optará por el 'no'. En cualquier caso, dejó la puerta abierta a la negociación al exigir al Gobierno que desvincule la prestación de los ERTES al estado de alarma. Este martes, el 'número dos' del partido, Teodoro García Egea, ha reconocido que "hay 24 horas para negociar" y "ahora le toca" moverse al jefe del Ejecutivo.



El Gobierno busca el 'sí' de PNV y Cs

El Gobierno y el PSOE han intensificado los contactos con las direcciones de Cs y del PNV para garantizar que este miércoles, en el Congreso, continúe el estado de alarma.

Fuentes conocedoras de estos contactos han confirmado a Efe que no es solamente la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, la que los está efectuando, sino que también están interviniendo otros altos cargos de la formación y del Gobierno, con un papel destacado de la vicepresidenta Teresa Ribera.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha precisado en su cuenta de Twitter que le ha telefoneado la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha señalado en La Sexta que efectivamente está negociando con el Gobierno y fuentes conocedoras de las conversaciones añaden al PNV, pero también a ERC, Más País, Compromís, Teruel Existe y otros partidos minoritarios con presencia en el Congreso.

Según estas fuentes, Lastra ha telefoneado al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, después de que la formación independentista anunciara este lunes que abandonará la abstención de las votaciones de las prórrogas anteriores y se decantará por el 'no' a la cuarta.

Asimismo, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tenido distintos contactos con el diputado de Más País, Íñigo Errejón, tal y como indican fuentes de este partido.

El representante de Compromís, Joan Baldoví, también ha hablado con Ribera, al igual que el de Teruel Existe, Tomás Guitarte, entre otros.

Más País y Compromís han avanzado que en el Congreso seguirán votando a favor de la continuidad del estado de alarma.

Pero tanto Errejón como Baldoví han transmitido al Gobierno que el diálogo debe ser más fluido y frecuente.

La dirección socialista y altos cargos del Gobierno se han puesto estae martes manos a la obra. La posibilidad de que el PP vote en contra de la cuarta prórroga dejaría la continuidad del estado de alarma pendiente de un hilo.

Con una abstención de los populares, la cuarta prórroga podrá decretarse sin problemas, pero un 'no' obliga a los socialistas a tener amarrados los apoyos de los diez diputados de Cs y de los seis del PNV.

Los nacionalistas vascos llevan días advirtiendo de que la forma en que el Gobierno está gestionando la lucha contra la pandemia del coronavirus, mediante el mando único que le faculta el estado de alarma, no le gusta. Ha pedido que devuelvan competencias.

El presidente del PNV, Andoni Ortúzar, ha expresado su confianza en que el Gobierno tenga "cintura" y dialogue. Las fuentes consultadas corroboran que las conversaciones han sido intensas, pero no precisan ni quiénes las han hecho ni sobre qué.