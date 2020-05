Ayuso avanza la segunda negativa de Sanidad al pase de Madrid a la fase 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad les ha emplazado a una nueva reunión esye jueves para tratar el pase o no a la fase 1 de la desescalada, tras el encuentro de este jueves , y dice que "no parece estar dispuesto" a que Madrid pase a la fase 1. Además, Ayuso asegura que Sanidad no ofrece "razones técnicas".



"Nos emplazan a otra reunión mañana. Madrid cumple todos los criterios: ha aumentado su capacidad de camas y PCR, menor índice contagios...", ha indicado a través de su perfil personal de Twitter.



? El Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones técnicas.



Cataluña pide una fase "0,5" para Barcelona

Este mismo jueves la dirigente regional acusaba, en una intervención en la Asamblea, al Gobierno estatal de jugar cony mostraba su temor a que las decisiones que se adopten para Madrid tengan que ver con las que se toman para Cataluña.De confirmarse, sería. La primera se sustentó en que la Comunidad de Madrid debía esperar a que el sistema de detección de la Atención Primaria estuviera "más afianzado para el cambio de fase". Esto se produjo además en medio de la polémica por la dimisión de la exdirectora general de Sanidad Yolanda Fuentes, que abogaba en ese momento por seguir en la fase cero.Madrid sustenta su petición en que. Así, desde el Gobierno regional, destacan "el descenso de casos respecto al pico máximo que se produjo alrededor del 31 de abril".Inciden en quey el número de camas de hospitalización necesarias un 91,61 por ciento mientras que en las UCI ha descendido un 73 por ciento y el número de camas necesarias un 79,61 por ciento.Respecto a, el número de pacientes pendientes de ingreso fue de 2.654, y el 13 de mayo fue de 164. Destacan también que ha habido un descenso de un 93,82 por ciento.En, la Consejería de Sanidad asegura que el número de pacientes en seguimiento domiciliario ha bajado un 90 por ciento, pasando de 24.081 pacientes diarios a 2.244. Además, destacan que el número de pacientes con PCR positiva llegó a alcanzar los 3.300 diarios; y en la última semana se sitúa en los 150 de media.El Ejecutivo regional también hace hincapié en la, que, a su parecer, cumple los criterios del Ministerio de Sanidad. Así, trasladan que, en hospitalización, el criterio es tener entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por 10.000 habitantes, por tanto, necesitarían un máximo de 24.750."Hemos llegado a tener 25.000, sin contar con la capacidad de ampliación de Ifema y hoteles sanitarizados", recuerdan, al tiempo que desgranan que "ahora hay 2.076 camas ocupadas, que representa solo un 8,3 por ciento respecto al pico máximo".Respecto a las, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso incide en que se requieren entre 1,5 y 2 camas por cada 10.000 habitantes por lo que requerirían 1.340. "Ya disponemos de 1.350 y hemos llegado a tener 1.942. Ahora tenemos 358 camas de UCI ocupadas. Solo el 18,4 por ciento del máximo ocupado", defienden.Técnicos del Ministerio de Sanidad y su titular,que quieren pasar de fase en la desescalada, y analizarán ahora la documentación antes de dar a conocer, previsiblemente este viernes, la decisión de los territorios que progresan el próximo lunes.La consellería de Salud de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han explicado ese jueves que la capital catalana y su área metropolitana deben seguir en la fase 0 de la desescalada, si bien proponen que se permitan algunas actividades previstas en la fase 1, es decir,, en la que, la puesta a punto de centros educativos "en fase administrativa", algunas actividades del sector científico y de investigación, ya o préstamo de libros en las bibliotecas.La Generalitat también propone que las regiones sanitarias de Lleida, Girona y la Cataluña central pasen a la fase 1.