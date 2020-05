Sanidad publica en un informe qué criterios llevaron a las autonomías a pasar de fase

El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes en su página web los informes de todas las comunidades autónomas sobre el cambio de fase en el plan de transición. El departamento que dirige Salvador Illa ha colgado todos los informes en los que se ha apoyado para justificar el avance o no de los distintos territorios según los parámetros establecidos por el propio Ministerio.

El ministro adelantó que los informes sobre el cambio de fase se harían públicos una vez que todas las regiones hubieran pasado a fase 1, lo que ha ocurrido este mismo lunes.

La publicación de los informes había sido demandada desde varios gobiernos regionales para conocer los datos en los que se había apoyado Sanidad. Una de las más duras fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las dos negativas de Sanidad para que la región abandonara la fase inicial.

Según Ayuso, que ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase, es necesario conocer estos informes para comprobar que no ha habido trato "discriminatorio".

Los informes son realizados por funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuyo máximo responsable es el doctor Fernando Simón. "Estos informes son elevados a la Dirección de Salud Pública, que me los eleva a mí, y en base a los cuales, dicto las órdenes respectivas después de haber celebrado reuniones bilaterales con la Comunidad Autónoma respectiva", explicó Illa.

Según Sanidad, los criterios han sido sanitarios y no económicos. "Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", señaló Simón cuando se plantearon las críticas por no avanzar.

PCR insuficiente en Madrid

El Ministerio de Sanidad decidió el 15 de mayo a Madrid en fase cero al considerar que su capacidad para desplegar pruebas PCR estaba "al límite", apreciaba que no aportaba datos sobre los tiempos de disponibilidad de la información recopilada en su sistema de vigilancia ante el Covid-19, que se debía consolidar en Atención Primaria, y no detectaba detalles del refuerzo del personal necesario.

Por otro lado, el departamento de Salvador Illa también revela el informe del 8 de mayo, que fue el que sustentó el primer rechazo a la petición de Madrid de ir en la primera oportunidad a la fase 1, en el que detectaba que la presión del coronavirus en Madrid era aún "moderada" y entonces apreciaba "algunas ideas" de su sistema de vigilancia de casos sospechosos, pero no describía su sistema de funcionamiento ni algunos aspectos "clave", como el circuito y las responsabilidades para recabar esa información, la integración en ello de los centros privados o cómo se integraban en el mismo las nuevas herramientas tecnológicas.



También se concluía que Madrid tenía que ampliar su capacidad para hacer pruebas PCR dado que la información aportada entonces mostraba que "podría resultar insuficiente" en caso de brote, con su implementación especialmente en Atención Primaria. En esta referencia, el Ministerio detallaba que ese sistema se iba a poner en marcha el 11 de mayo.

"La proporción de positividad de la PCR a nivel hospitalario es aún muy elevada, de un 71 por ciento, lo que indica que la presión del Covid-10 es más elevada de lo deseable", apostillaba entonces Salud Pública a nivel estatal.

En Valencia, también las PCR

Por otro lado, el informe del Ministerio de Sanidad que impidió que la Comunitat Valenciana pasara íntegramente a la fase 1 de desescalada el 11 de mayo pedía "un esfuerzo" para hacer más pruebas de diagnóstico por PCR (como mínimo al 80-100 % de casos sospechosos en 24 o 48 horas) y el seguimiento de sus "contactos estrechos".

En concreto, solicitaba "especial atención" en las zonas de cada provincia donde se concentraban más casos: los departamentos de Castellón y La Plana en Castellón; los departamentos de València ciudad y su área metropolitana, y los departamentos de la conurbación Alicante-Elche.

Sanidad también pedía hacer diagnóstico con PCR "al menos a un porcentaje importante" de los casos que permanecieran con síntomas de los más de 2.000 que la semana anterior a la entrega del informe habían quedado "en seguimiento sin realización de pruebas".

Otra de las "recomendaciones de mejora" era que se debía dar seguimiento al establecimiento del circuito diagnóstico en atención primaria previsto para los siguientes días y estudiar sus indicadores en las fases de implementación: proporción de sospechosos con prueba diagnóstica y tiempo de disponibilidad de los resultados.

El informe permitió una desescalada "fragmentada" y que pasaran a la fase 1 los 10 departamentos de salud de la Comunitat que tenían una tasa de incidencia menor de 1'5 casos por cada 10.000 habitantes o tenían "salvedades" de movilidad y sociodemográficas.

Además, alertaba de que todavía había departamentos con tasas superiores o alrededor de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los catorce días anteriores, y de que hasta el 30 de abril se habían hecho en la Comunitat 115.377 PCR, lo que supone una tasa de 23,08 por cada mil habitantes.

El Ministerio afirmaba asimismo que era "importante" garantizar que a todos los pacientes sospechosos que se detectan en Atención Primaria se les realiza un test diagnóstico para confirmar o descartar la COVID-19, ya que si la proporción de positivos detectados la semana anterior se mantuviera, indicaría que hay "una circulación considerable del virus en la Comunidad, con el riesgo de un nuevo aumento de casos si no se controla".

El informe indicaba que la situación epidemiológica había mejorado en los últimos días, y como muestra el índice de reproducción estaba por debajo de 1 desde el 15 de abril, pero añadía que en los catorce días anteriores se habían diagnosticado más de 1.000 casos en Alicante y Valencia, y casi 200 en Castellón.

El segundo informe del Ministerio, elaborado el 15 de mayo y que permitió el pase a la fase 1 de los otros 14 departamentos de salud, indicaba que la situación epidemiológica había mejorado, con una tendencia favorable en el control de la transmisión del virus, y que la Comunitat contaba con recursos suficientes en Atención Primaria y Salud Pública para detectar y diagnosticar nuevos casos.

No obstante, lanza algunas "observaciones especiales", y otras recomendaciones como asegurar la realización de pruebas PCR al 100 % de sus casos sospechosos en un plazo de 24-48 horas y el seguimiento de sus contactos estrechos, y poner especial atención en las zonas de cada provincia donde se concentran los casos.

En cuanto a las residencias u otros centros sociosanitarios, aconseja prestar atención a los departamentos de La Plana, Valencia-La Fe y Alicante-Sant Joan, cuyo porcentaje del total de residencias con casos supera el 15 % (el porcentaje total de la Comunitat es del 7,8 %).



Indicadores de diagnóstico

En cuanto a Cataluña, Sanidad pidió "mejorar y monitorizar los indicadores de diagnóstico temprano" de coronavirus y aumentar así la proporción de casos sospechosos a los que practicar una PCR, en su último informe sobre los cambios de fase solicitados por la Generalitat este viernes 22 de mayo.

En el último informe, se instó a aumentar la sensibilidad a casos sospechosos "especialmente en Atención Primaria, pero también a nivel hospitalario en algunas regiones como Camp de Tarragona y Alt Pirineu i Aran". Además, se recomendó "considerar la posibilidad de ampliar la capacidad de laboratorio" para PCR en cuatro regiones sanitarias: Metropolitana Norte, Metropolitana Sur, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran.

Entre otras mejoras, se plantea "avanzar (en los casos de las regiones que no lo han hecho ya) en los procesos de aprobación e implementación de planes para el restablecimiento paulatino de la actividad asistencial habitual, tanto en Atención Primaria como en hospitales".

El Ministerio también señaló la necesidad de avanzar en el "desarrollo del procedimiento para la notificación diaria" al Sistema de Vigilancia en España (Sivies).

Por último, se recomendó "dar seguimiento de forma estrecha a la instauración del sistema de trazabilidad de contactos", con el fin de encontrar identificadores que permitan monitorizar el sistema y mejorarlo.

Así pues, a lo largo de las ocho páginas del informe, se repasa la disponibilidad de camas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en Cataluña, se evalúa la capacidad para realizar PCR según la población de cada región y se examina la evolución de los contagios en todo el territorio. "Para el conjunto de las regiones sanitarias, y en general para el conjunto de Cataluña, es destacable el alto nivel de integración entre las diferentes instituciones involucradas en la gestión de casos", se dice, en referencia a los centros de Atención Primaria, los hospitales, los centros de epidemiología y los laboratorios.

Las reservas de material sanitario son "adecuadas", lo que han ayudado a garantizar las compras autonómicas adicionales a las de los propios centros, según el informe. "En las unidades de vigilancia epidemiológica, los recursos humanos se han reforzado desde el inicio de la crisis y existe un importante plan de refuerzo para contratar 114 profesionales", destaca.

El informe también recoge que el sistema catalán tiene un "buen apoyo tecnológico", y que en los próximos días la información epidemiológica se hará llegar al Sivies a través de un sistema de volcado automático.