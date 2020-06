Iglesias: "La crisis social se agravará, van a llegar momentos muy difíciles"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido este sábado que hay que seguir trabajando por una "salida social" a la situación derivada de la COVID-19 porque, ha dicho, "la crisis social se va a agravar y van a llegar momentos muy difíciles".

En su discurso inicial ante el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) de su partido, Iglesias ha reivindicado el papel desempeñado por Podemos en el Gobierno, del que se siente "moderadamente satisfecho", y ha apostillado que son las decisiones tomadas en momentos de crisis las que marcan la "dirección histórica" de las siguientes décadas.

"Es evidente que queda mucho por hacer y que tenemos que seguir trabajando, porque además esto no ha hecho más que empezar", ha advertido Iglesias, que reclama medidas expansivas y de incremento del gasto público para salir de la crisis.

En ese sentido, el también vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y de Agenda 2030 ha señalado que el trabajo de Podemos y "de las fuerzas hermanas" ha permitido adoptar medidas para proteger a las clases trabajadoras y a los damnificados por la crisis. "Es el mayor nivel de protección social alcanzado en España", ha dicho Iglesias sobre el apoyo a los ERTE, la bajada de las tasas universitarias o el ingreso mínimo vital.

Ha recordado a los consejeros ciudadanos que Podemos nació hace seis años y proponía medidas como las que ahora se impulsan no solo desde el Gobierno de España sino que también se debaten en el seno de la Unión Europea.

Iglesias ha puesto en valor la "dimensión histórica" de que en la Unión Europea se hable de impuestos europeos para financiar los eurobonos para la reconstrucción, una medida que, de aprobarse, no tendría precedentes en la historia de la Unión Europea.

"Que se esté hablando de planes de inversión ambiciosos, con una condicionalidad asociada a priori a reformas de transición ecológica y de digitalización, sin hacernos ilusiones ni ser ingenuos, es un cambio de paradigma", ha defendido Iglesias, que ha pedido ahora dar las gracias a todos quienes fueron críticos con la forma de entender la UE que es "incompatible" con la reconstrucción tras la pandemia.

"Acordaos de cuando nacimos hace seis años proponiendo medidas como estas... Nos llamaron de todo", ha dicho Iglesias en su discurso ante el máximo órgano de dirección de su partido entre asambleas, reunido de forma telemática.

Los 89 nuevos consejeros ciudadanos elegidos hace dos semanas tienen pendiente votar el Consejo de Coordinación -la Ejecutiva- que pilotará el partido en el día a día, además de concretar el nuevo sistema de donaciones tras la eliminación del tope salarial.



"Derecha del berrinche y cacerola"



Por otro lado, Iglesias ha acusado este sábado a la oposición -a la que ha llamado "derecha del berrinche y cacerola"- de tratar de influir en algunos poderes del Estado porque -ha dicho- saben que no van a volver a gobernar. "Se dedican a la crispación y a la contaminación acústica porque son conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años, por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en la estrategia de la tensión", ha afirmado Pablo Iglesias en referencia al PP y a Vox.

Aunque no ha citado de forma directa a Vox y al PP, Iglesias apelaba a esas dos formaciones cuando ha asegurado que "mienten y patalean" y "se dedican a la crispación". "La derecha del berrinche y de la cacerolada no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo", ha dicho Pablo Iglesias.

Y ha añadido que la oposición se está quedando fuera de consensos transversales como el papel de lo público, la protección de la industria o la sanidad.