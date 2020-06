El Gobierno levantará las limitaciones al juego online del estado de alarma

El Gobierno levantará las restricciones de la publicidad del juego y las apuestas 'online' de ámbito estatal, que limitaban la emisión de estos anuncios a la franja de 1.00 a 5.00 de la madrugada en televisiones, radios y plataformas de intercambio de vídeos como YouTube, durante el tiempo de vigencia de la declaración del estado de alarma por la crisis del coronavirus, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

Las nueva regulación se enmarca en el real decreto ley que regula la llamada 'nueva normalidad' una vez decaiga el estado de alarma y hasta que se declare el final de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, y que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto ley para la 'nueva normalidad', que dentro del proceso de desescalada incluye la reanudación de la publicidad de apuestas 'online'.

Durante el estado de alarma, a iniciativa del Ministerio de Consumo, este tipo de promociones habían estado prohibidas con la única excepción del tramo de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada para televisión y sin horario para internet.

"La medida ha protegido a la población del grave riesgo que existía debido a la sobrexposición durante el confinamiento", han indicado las citadas fuentes, que han detallado que el Gobierno considera que esta medida ya no está justificada debido a que el confinamiento que existía hace meses ya no es tal y que, en consecuencia, no existen riesgos para la salud a causa del juego. De este modo, se retorna a la situación previa a las crisis del COVID-19.

Las limitaciones a la publicidad del juego 'online' durante el estado de alarma fueron una medida extraordinaria devenida por la crisis del COVID-19. Adicionalmente, el Ministerio de Consumo lleva trabajando desde febrero en un marco legislativo, que, en la actualidad, se encuentra en fase de consultas en la Unión Europea.

Una vez decretado el estado de alarma, el Ejecutivo prohibió los anuncios que, de forma implícita o expresa, hicieran referencia a la situación de excepcionalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelasen al consumo de actividades de juego en este contexto.

Además, el Gobierno prohibió realizar actividades de promoción para la captación de nuevos clientes o de fidelización de los ya existentes que recojan cuantías económicas, bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de apuestas o partidas, multiplicadores de cuotas o premios o cualquier otro mecanismo similar.

Tampoco se permitía la publicidad en Internet, incluidas las comunicaciones individualizadas en correos electrónicos o medios equivalentes y redes sociales.