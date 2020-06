El presidente de la UCAM cree que con la vacuna de la covid "nos implantarán un chip"

Las redes sociales están revueltas desde anoche tras la publicación de un vídeo de una homilía del domingo donde el presidente de la Universidad Católica de Murcia y gran mecenas del deporte en la región, José Luís Mendoza, aseguraba ante medio centenar de fieles que la vacuna del coronavirus es "para poner un chip en cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad".



Una teoría de la conspiración que proclamó en su intervención durante la misa donde además señaló que el coronavirus es "el anticristo" de esta generación. No solo eso: Mendoza no duda en cuestionar que en las Olimpiadas de Londres de 2012 "se anuncia el coronavirus". Además, sugiere que Bill Gates y George Soros "anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus".



Unas declaraciones que han soliviantado a los usuarios en las redes. Mendoza es uno de las personas más influyentes de la Región de Murcia y forma parte de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento que se le otorgó en 2016 bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. Además forma parte del Comité Olímpico Español.





El presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, sugiere que con las vacunas contra el coronavirus nos quieren implantar unos chips para controlarnos. Eso tras hablar del anticristo, Soros y Bill Gates. TREMENDO ? pic.twitter.com/BRc7usU1Iq — RR NEWS (@RosaRodaNews) June 15, 2020

"Tiempo de coronavirus y sufrimiento, por qué permite Dios esto? Es voluntad de Dios? No. Las fuerzas oscuras del mal. En cada generación aparece el anticristo y aquellos que le sirven con gran poder, queriendo usurpar el nombre de Dios. Miedo habrá del mal, miedo a causar miedo a otros, pero nunca miedo a hacer el bien, nunca el mal triunfará sobre el bien. Jamás, no puede. Las tinieblas no puden sobre la luz. ¿Por qué ya en las Olimpiadas de Londres se anuncia el coronavirus? Aquellas imágenes de los féretros ya entonces. Por qué Bill Gates, Soros, anuncian hace años que se avecinaba el coronavirus. ¿Cómo ha venido esto, con qué motivo? Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip en cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo."Las declaraciones de Mendoza se suman a laque sostienen otras teorías sobre lo que ha sucedido con la pandemia del coronavirus. El domingo, Antonio Cañizares, Cardenal Arzobispo de València, señalaba que la vacuna se estaba probando "a base de células con fetos abortados ". Miguel Bosé ha sido otra de las personalidades que han contribuido a difundir bulos.