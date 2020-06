Vox expulsa a tres de sus cuatro diputados en la Asamblea de Murcia

El Comité de Garantías de Vox ha comunicado este martes a tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional de Murcia su expulsión del partido, debido a que decidieron sin autorización de la dirección nacional despedir a trabajadores y prohibir el acceso a dirigentes nacionales a las cuentas del grupo.

Fuentes del grupo parlamentario han confirmado que el portavoz, Juan José Liarte; el secretario primero de la Mesa, Francisco Carrera; y la diputada Mabel Campuzano han recibido en la mañana de este martes un correo electrónico en el que se les notifica su expulsión del partido.

No obstante, Liarte ha afirmado en rueda de prensa que la intención de los tres parlamentarios, que habían sido suspendidos de militancia a mediados de mayo por el Comité de Garantías, es continuar como miembros del "grupo parlamentario" de Vox, formación en la que sólo continúa el cuarto parlamentario y ex presidente regional del partido, Pascual Salvador.

"Ya no somos diputados del partido Vox pero sí del grupo parlamentario Vox, mientras no se adopte una resolución en sentido diferente", ha apuntado el portavoz parlamentario en referencia a los servicios jurídicos de la Asamblea Regional, que deben dictaminar, cuando reciban la notificación, en qué situación quedarán estos diputados, que ya han comunicado que no van a abandonar su acta.

Al necesitarse tres diputados para formar grupo parlamentario propio, un cambio en la situación de estos tres diputados conllevaría que Vox dejaría de tener grupo propio, y Salvador, que se desmarcó de las decisiones de sus tres compañeros, pasaría al Grupo Mixto, donde hay dos diputados de Podemos.

El artículo 29 del reglamento de la cámara autonómica refleja que los diputados dejarán de pertenecer al grupo parlamentario si lo expresan así ante la Mesa o lo notifica ante este órgano el portavoz, que es uno de los expulsados, o si se disuelve el grupo.

Para que se produzca la disolución, debe quedarse el grupo reducido a uno o dos parlamentarios o si dejara de existir o se declarase la disolución o suspensión judicial del partido o coalición electoral cuyos representantes electos hubieren formado grupo.

El apoyo de los cuatro diputados de este grupo es fundamental para el Gobierno de coalición de PP y Cs, que tienen 22 de los 45 escaños en la Asamblea Regional, y que lograron los votos necesarios de estos parlamentarios para investir al presidente, Fernando López Miras, y aprobar los presupuestos autonómicos de 2020.

Desde que se les abriera expediente, los tres parlamentarios ahora expulsados han votado en sentido diferente en varias ocasiones en los tres plenos celebrados hasta ahora respecto a Pascual Salvador.