Mascarillas obligatorias en Cataluña: usos y excepciones

La Generalitat multará desde el jueves con hasta 100 euros a las personas de más de seis años que salgan de casa sin mascarilla, incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, si bien siguen vigentes las excepciones que eximen su uso cuando sea incompatible, como hacer deporte o bañarse en la playa. La Generalitat ha aprobado esta propuesta sobre la obligatoriedad de las mascarillas cinco días después de decretar el cierre perimetral de la comarca del Segrià.



¿Por qué hay que llevar obligatoriamente mascarilla?

El objetivo es evitar nuevos rebrotes de covid-19. Sobre todo ahora que preocupa cada vez más la situación del Segrià (Lleida), confinado desde el sábado.



¿Quién está obligado a llevarla?

Como norma general, deberán llevar mascarilla todas las personas de más de seis años.



¿Quién no está obligado a utilizarla?

No será exigible para quienes tengan algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por su uso. Tampoco lo será para los discapacitados o dependientes que no tengan autonomía para quitársela, ni para aquellas personas con alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.



¿Hay que ponerse la mascarilla en los establecimientos comerciales?

Será obligatorio en todos los espacios públicos interiores y exteriores. "La idea es que todo el mundo salga de casa con la mascarilla puesta", según la 'consellera' de Salut, Alba Vergés.



¿Hay que llevarla en la playa?

"Que todo el mundo salga de casa con mascarilla, no porque vayamos a la playa nos la dejemos en casa. Debemos intentar pensar siempre cómo protegernos. Que la premisa sea que no por ir a la playa nos dejamos la mascarilla en casa, al revés", ha indicado, y se ha remitido a los documentos de Preguntas Frecuentes que publica la Generalitat en las redes sociales.

Pese a ello, hasta el momento la Generalitat no ha publicado aun ningún documento sobre Preguntas Frecuentes, por lo que la única concreción la ha hecho el subdirector general de Coordinación de Salud Pública, Xavier Llebaria, quien ante la insistencia de los periodistas ha aclarado que seguirá estando permitido ir sin mascarilla en la playa. Según Llebaría, se debe aplicar el "sentido común" y llevar mascarilla cuando es recomendable y no cuando es incompatible, como bañarse y tomar el sol. En concreto, la mascarilla se debe llevar al salir de casa y hasta entrar en zona de playa o para pasear por la arena o ir a un bar del paseo marítimo, pero no cuando se está tomando el sol o se va bañar al mar.



¿Es obligatorio su uso en el trabajo? ¿La tengo que utilizar en una terraza al aire libre?

Será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que, entre personas que no mantienen relación o contacto cercano y habitual, no sea ??posible mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros.



¿Qué sucede en la selectividad?

Sobre los estudiantes que se examinan de selectividad, el consejo interuniversitario de Cataluña ha aprobado un documento, al que ha tenido acceso Efe, en que estipula que los alumnos deberán llevar la mascarilla para acudir al edificio y en los espacios comunes -a excepción de los que tengan dificultades respiratorias- pero que cuando estén en su sitio con toda la gente sentada y se hayan repartido las pruebas, se las podrán sacar mientras contestan si no tienen a nadie a un metro y medio. Una vez hecho el examen, tendrán que ponerse la mascarilla de nuevo cuando lo entreguen y para salir del aula y mientras se mantengan dentro del edificio.



¿Y para viajar?

También es obligatorio en los medios de transporte de viajeros por carretera, por ferrocarril y por cable de la Generalitat, salvo si todos los ocupantes del vehículo son personas que mantienen una relación y un contacto cercanos de forma muy habitual.



¿En qué situaciones o contextos no es necesario su uso?

No será exigible durante el ejercicio físico deportivo al aire libre ni en supuestos de fuerza mayor o necesidad, o cuando por la propia naturaleza de las actividades resulte incompatible, de acuerdo con las autoridades sanitarias. Además, los pasajeros de buques y embarcaciones no tendrán que llevarla cuando se encuentren dentro de su cabina y cuando, estando en sus cubiertas o espacios exteriores, resulte posible mantener una distancia física interpersonal de seguridad.