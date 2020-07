PSOE y Unidas Podemos se reúnen el jueves para valorar el desarrollo de la coalición

PSOE y Unidas Podemos han convocado este jueves a las 13.00 horas la que será la tercera reunión de la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición, que tiene como objetivo coordinar el funcionamiento de su alianza en el Gobierno y poder anticipar y gestionar sus posibles discrepancias.

Este encuentro será el primero que celebren desde que estalló la pandemia del coronavirus a medidas de marzo y se decretó el estado de alarma, por lo que la reunión servirá, entre otras cosas, para analizar la respuesta que ha dado la coalición a la crisis de la Covid-19.

Además, la reunión se produce a pocos días de las elecciones autonómicas vascas y gallegas, en las que los partidos que conforman la coalición no sacaron buenos resultados. En Galicia, el PSOE fue superado por el BGN, y Unidas Podemos se quedó fuera del Parlamento gallego. En Euskadi, los morados se desplomaron perdiendo casi la mitad de diputados, y los socialistas sólo sumaron uno, pero sin lograr capitalizar la debacle de los de Pablo Iglesias.

No obstante, ambas formaciones han negado que estos resultados influyan en algo en la coalición y en su gestión, porque "el Gobierno no se presentaba", en palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. "Lo que ocurre en el ámbito partido no afecta a los escaños que tenemos en el Congreso de los Diputados como apoyo a este Gobierno. Yo se lo explico a mis alumnos: si vamos a una papeleta autonómica o municipal estamos en ese nivel", afirmó Calvo el lunes, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

La reunión de este jueves será la tercera que mantenga esta comisión permanente de coordinación desde que se constituyera en febrero. En las otras dos ocasiones, se convocó cuando se estaban produciendo discrepancias en el seno de la coalición, y sirvió, según sus protagonistas, para limar y encarrilar esas diferencias.

Como en las reuniones anteriores, Podemos estará representado por el director de Estrategia y Comunicación de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Juanma del Olmo; el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique; el jefe de Gabinete de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Julio Rodríguez; y la secretaria de Estado de Agenda 2030 y diputada de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, según ha informado la formación morada.