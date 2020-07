Puigdemont desvela un vídeo que grabó en octubre de 2017 por si era detenido

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha revelado este lunes el mensaje televisivo que grabó en octubre de 2017 por si era detenido por la organización del referéndum unilateral de independencia.



Después de ofrecer una rueda de prensa para presentar su primer libro de memorias con el título 'Me explico', Puigdemont ha publicado en su perfil de Twitter un fragmento del vídeo que registró en octubre de 2017, cuando era presidente, para ser emitido si era detenido, algo que no sucedió.







La meva detenció no servirà per esborrar el conflicte polític que es viu entre l'Estat i Catalunya; al contrari, contribuirà a agreujar-lo. No ens podem ni resignar ni aturar.



