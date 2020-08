Celaá advierte a los padres que ir a clase es obligatorio

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha querido lanzar este jueves un mensaje de tranquilidad a las familias, asegurando que llevar al colegio a los hijos es "seguro", a pesar de que no haya riesgo cero con la pandemia del coronavirus, a la vez que ha recordado que es obligatoria la escolarización desde los 6 a los 16 años.

Lo ha señalado en la rueda de prensa posterior a la conferencia multisectorial que ha presidido junto a los ministros de Sanidad y Política Territorial, Salvador Illa y Carolina Darias, respectivamente, y ha especificado que a los alumnos se les deberá tomar la temperatura tanto en el ámbito familiar como en el escolar.

Además, ha destacado que la responsabilidad de los padres en cuanto a llevar a sus hijos sin fiebre se podrá fijar a través de una "declaración responsable" o bien de una "información fehaciente", que se hará llegar a los centros.

En cuanto a las medidas a aplicar ante un posible absentismo de los alumnos porque sus padres no les lleven a clase por miedo al contagio, Celaá ha anunciado que Educación ha encargado un informe jurídico sobre el tema que será puesto a disposición de las comunidades autónomas en una próxima reunión. Pero ha adelantado que su departamento no va a llevar a cabo "medidas coercitivas".

"Hay que ir a clase, es obligación asistir a clase, examinarse y seguir el ciclo formativo", ha insistido la ministra de Educación, que ha recalcado: "Estamos trabajando por un entorno seguro, muy controlado. No existe el riesgo cero en ningún ámbito social, pero la escuela en este momento, como se está preparando, es más segura que otros entornos". "Los beneficios de la educación son muy superiores al riesgo en una aula", ha añadido.

Por su lado, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho no concebir que unos padres lleven a sus hijos a clase a sabiendas de que no están en las condiciones sanitarias para ello, "poniendo en riesgo la salud de su hijo y del resto" de la comunidad educativa.

"No concibo que esto ocurra, seamos un poco todos serios", ha argumentado Illa, porque, si no, "esto no tiene solución". "Si hay que sancionar esto....", ha añadido.

Preguntada la ministra de Educación por las inversiones para aumentar el número de profesores y poder bajar así las ratios por alumno, ha manifestado únicamente que se trata de un tema competencial y que las comunidades van a recibir financiación del fondo covid para ello.

En esa posible contratación de más personal educativo se encontraría la figura de la enfermera escolar, que Celaá ha valorado como "una idea estupenda".