Ayuso, sobre un posible adelanto electoral: "No está en absoluto en mi mente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no tiene "en absoluto" en su mente convocar elecciones, "ni mucho menos en estos momentos" en los que la región "está sorteando" una crisis sanitaria y económica.



En declaraciones a los medios, la dirigente madrileña ha defendido que ahora el Gobierno autonómico tiene "todos los esfuerzos puestos en una vuelta al colegio segura" y, posteriormente, lo que quieren es que "las familias recuperen el pulso y el empleo" para poder llegar a la situación que se tenía en los meses de enero y febrero.



"Este Gobierno tiene muchas cosas que hacer", ha manifestado a su llegada al acto de entrega de los premios que concede la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) en España.



De hecho, ha desvelado que esta misma mañana han estado reunidos todos los consejeros para preparar el Debate del Estado de la Región, que se celebrará el lunes y martes en la Asamblea de Madrid.



Ayuso ha dicho desconocer de dónde provienen las informaciones de diversos medios de comunicación que apuntan a que querría una convocatoria electoral coincidiendo con las catalanas. "Unos enredan y yo gestiono", ha zanjado.



Por su parte, el vicepresidente, Ignacio Aguado, (Cs) ha tachado de "irresponsable" que se hable de moción de censura o de adelanto electoral en la autonomía.





Entre las prioridades de los madrileños no está ni hablar de mociones de censura ni posibles adelantos electorales.



Tan irresponsable sería una cosa como la otra. Esta pandemia exige UNIDAD para poder derrotarla.



Demostremos, todos, que estamos a la altura #VamosMadrid — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) September 10, 2020

Moción de censura

"Entre las prioridades de los madrileños no está ni hablar de mociones de censura ni posibles adelantos electorales", ha defendido el líder de Ciudadanos en Madrid en su cuenta de Twitter. A su parecer, "tan irresponsable sería una cosa como la otra".Esta semana, el secretario general del PSOE -M, José Manuel Franco, no descartaba que, en una hipotética moción de censura a la presidenta, los socialistas pudieran porproponer la candidatura de una persona que no fuera de su partido.Al hilo de estas palabras, Aguado indicó, en rueda de prensa, que estay le emplazó a que si quería ayudar, diese su apoyo a los presupuestos regionales.Por su parte, el consejero de Justicia, Enrique López, ironizaba con que la "famosa moción de censura" el PSOE -M la estaba impulsando no contra Ayuso sino contra su propio portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo.