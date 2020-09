El PP actuará sobre Kitchen cuando haya imputaciones

El Partido Popular tomará medidas respecto a los implicados en Kitchen cuando se produzcan imputaciones y pide no prejuzgar ni hacer juicios paralelos a la espera de la investigación, al tiempo que niega la necesidad de refundarse, cambiando sus siglas o trasladándose a una nueva sede.

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que la "suspensión de militancia" si se confirme la implicación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal o del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz "se tiene que acordar en el momento en el que se produzca la imputación", según ha afirmado este martes en una entrevista con TVE.

El portavoz del PP ha subrayado que su partido no niega que los hechos investigados, un supuesto entramado de espionaje creado por ex altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy y del PP, serían "graves" "en caso de confirmarse" y que se tomarán medidas, pero ha pedido respetar el proceso judicial y la presunción de inocencia.

Martínez-Almeida, que pide igualdad de trato respecto a Podemos, cree que no hay necesidad de que el PP cambie su denominación y su sede, pues están orgullosos de sus políticas aunque no de "determinadas prácticas" ya "sentenciadas" y de las que se responsabilizan y "arrepienten".

Ha agregado que nadie pidió al PSOE que cambiase sus siglas por su implicación en los GAL o en el caso de los ERES: "No estoy diciendo el 'y tú más', sino el 'y tú qué'".

Preguntado sobre si el expresidente Mariano Rajoy estaría al tanto de los hechos que se investigan ha apuntado que sería "imprudente" hacer hipótesis y ha subrayado que fue "un gran presidente" de Gobierno y del PP y que mantiene su confianza en él.

El portavoz del PP cree además que no hay rendijas para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el PP condiciona a que sean los jueces los que elijan a su órgano de gobierno, y a que Podemos no influya en la elección porque "no puede pretender gobernar a los jueces quien entiende que no hay que respetar al Poder Judicial".

Además, defiende la investigación parlamentaria de la gestión de la pandemia y la de la financiación de Podemos porque el Gobierno debe rendir cuentas y porque se refieren a hechos actuales, al contrario que la que busca dilucidar lo ocurrido en Kitchen.

Maroto contra Sánchez

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha cargado duramente este martes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por poner el foco sobre la 'operación Kitchen' y sobre el PP en vez de hablar sobre el dinero gastado por el PSOE andaluz en "cocaína y putas".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha criticado la "doble vara de medir" de los socialistas y también de Unidas Podemos. "Consejos vendo que para mi no tengo", ha señalado, para después recordar que la formación morada también tiene causas pendientes con la Justicia.

"Fíjese en Sánchez, que se inventó una moción de censura porque Rajoy fue a declarar como testigo. Y ahora comparte sillón de gobierno con un partido todo él imputado. Con un secretario general (Pablo Iglesias) que tiene un grave caso con la Justicia por el Caso Dina", ha apuntado.

En esta línea, el portavoz 'popular' ha dejado claro que su partido, con Pablo Casado a la cabeza, ha aplicado la máxima de "quien la hace la paga". "En la política, además de serlo hay que parecerlo. No es ser justiciero, pero es una máxima que firmo y que me gustaría que hicieran todos los partidos", ha añadido.

"Quien la hace la paga"

Precisamente, Maroto se ha remitido al "código ético del PSOE" en el que, según ha explicado, figura que un cargo socialista debe abandonar su puesto "cuando se abre juicio oral. "Eso dice que se aplica en el PSOE, pero no quieren aplicar el mismo código al PP", ha lamentado, para después criticar que los 'socialistas' traten de "quemar a lo bonzo" a cualquier cargo 'popular' sobre el que circulen rumores.

Por todo ello, Maroto ha pedido dejar de "jugar al ventilador", que solo pone "todo perdido de porquería", y que lleva al votante a pensar que "todos son iguales". "Y yo me niego a pensar que todos seamos iguales", ha sostenido, para después recordar las judiciales del PNV y el conocido como caso del 3%, que afectó a Convergencia.

El portavoz del PP en el Senado se ha expresado así después de que PSOE y Unidas Podemos registrasen una petición para que el Congreso cree una comisión de investigación sobre la Kitchen, como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

La misma petición será calificada este martes por la Mesa de la Cámara, con la previsión de que llegue al Pleno la última semana de este mes. La solicitud de los dos grupos que conforman el Ejecutivo de coalición tiene garantizado el visto bueno del órgano de gobierno de la Cámara en el que el PSOE y Unidas Podemos suman mayoría. Una vez se publique la calificación, la iniciativa estará lista para que la Junta de Portavoces decida su inclusión en el orden del día del Pleno.