Directo | Sánchez: "Los únicos recortes que necesita España es recortar la corrupción del PP"

La semana pasada, cuando la fiscalía anticorrupción ya había pedido la imputación de Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal por la 'operación Kitchen', Pedro Sánchez evitó afeárselo a Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno de los miércoles. Hizo ese papel el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en su cara a cara con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Sin embargo, esta semana el presidente del Gobierno ha tardado dos segundos en su turno en lanzarse contra Casado cuando este le ha preguntado qué ajustes económicos va a hacer el Ejecutivo en plena pandemia: "Los únicos recortes que necesita España es recortar la corrupción del PP".

La 'operación Kitchen', que el Ministerio del Interior de Fernández Díaz, supuestamente, puso en marcha para robar información al extesorero del partido conservador Luis Bárcenas sobre la financiación irregular, le ha explotado a Casado cuando intentaba conformar una labor de oposición ya de por sí complicada por el coronavirus. Fuentes del PP han lamentado que Sánchez no haya contestado a las preguntas de Casado. "Solo hace oposición a la oposición. Solo se dedica a atacar al PP", han apuntado esas fuentes.

Sánchez ha continuado reclamando, una vez más, al dirigente conservador que renueve los órganos constitucionales, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y RTVE. En su segundo y último turno, Casado ha cargado contra la exministra socialista y ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por considerarla una "comisaria política". El líder del PP ha asegurado que el jefe del Ejecutivo la ha usado para evitar una investigación amplia de la financiación irregular de Podemos, socio del PSOE en la Moncloa, y también la "negligente actuación" por no evitar las manifestaciones del 8-M. La fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción que centre en la empresa Neurona la investigación a raíz de los hechos denunciados por el exabogado de esta formación José Manuel Calvente. En opinión del ministerio público, solo debe seguir adelante analizando un contrato suscrito entre Podemos y esa sociedad mercantil para las generales del 28 de abril de 2019.

Sánchez y Casado se reprochan casos de corrupción en la sesión de control. / Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

El líder del PP ha recordado que su partido ha registrado una comisión de investigación para "dilucidar responsabilidades políticas" en la "nefasta gestión de la crisis sanitaria". "¿Puede dormir tranquilo con esto?", le ha preguntado tras asegurar que el covid-19 ha provocado ya 53.000 muertos, según el recuento del Instituto Carlos III que incluye las muertes de personas con síntomas que podrían ser por el coronavirus. "¿Cesará a Iglesias si es imputado [por financiación irregular] o unirá su destino a él? Conteste de una vez diciendo la verdad a toda España", le ha exhortado.

En el cierre del cara a cara, Sánchez ha vuelto a citar el escándalo de la 'Kitchen' y ha pedido a su contrincante que demuestre que su partido no es "el PP de Mariano Rajoy y José María Aznar" y cumple con la ley y con la Constitución, no solo acabando con la presunta corrupción de su partido, sino también aceptando negociar la renovación de las instituciones del Estado.

El presidente del Gobierno ha continuado insistiendo en la necesidad de actualizar el órgano de poder de los jueces y el resto de altos cargos del Estado en su respuesta a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que esta semana le ha preguntado por su compromiso con la "regeneración democrática", una pista para cargar con el PP y también contra el PSOE por el 'caso de los ERE'. Arrimadas le ha afeado que no haya apoyado la comisión de investigación sobre la financiación irregular de Podemos, porque debería "combatir la corrupción siempre" y le ha vuelto a preguntar, como Casado, si mantendrá a Iglesias de vicepresidente si acaba imputado. Sánchez tampoco ha respondido esta vez y ha reclamado a Arrimadas que medie con el PP para que deje de bloquear la renovación de los órganos constitucionales. "Usted, que los tiene un poquito más cerca, puede influir", le ha lanzado. La dirigente liberal ha respondido que no piensa mover "ni un dedo" para mediar en este asunto porque al final los dos acaban "negociando y repartiéndose los jueces". Ciudadanos propone cambiar la ley para que "los jueces elijan a los jueces" y no dependan del peso de los partidos como pasa ahora.