🚩Si eres cliente de trata, pagas por una esclava Más del 80% de las mujeres prostituidas en #España lo hacen forzadas El dinero de los clientes hace que las víctimas sean obligadas a prostituirse #SinClientesNoHayTrata Hoy es el día internacional contra la #explotaciónsexual y #latratadepersonas