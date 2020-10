El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, afirma que "ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas".

Tras el anuncio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de que cumplirá con las restricciones acordadas ayer por mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud pero que las recurrirá ante los jueces, Aguado señala en un mensaje de su cuenta de Twitter que "el Gobierno ha llegado tarde, pero al fin reconoce que es la única salida. Ahora toca colaborar más y pelearnos menos en ruedas de prensa o tribunales para salvar vidas".

Recuerda en el mismo tuit que Ciudadanos lleva meses "pidiendo unos criterios claros y únicos en toda España para hacer frente a la pandemia".

Anteriormente, Aguado afirmó esta mañana en otro mensaje en su cuenta oficial de la red social que "la búsqueda de consensos no es una opción, es una obligación moral en estos momentos. La división cuesta vidas y empleos. No dejaré de defender que la unidad, los acuerdos y el respeto a la Ley son el único camino para salir de esta crisis"

En el Congreso, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha dicho no compartir la vía judicial que plantea la presidenta madrileña y ha aplaudido el acuerdo alcanzado ayer auqnue "es mejorable" porque establece unos criterios "objetivos y razonables" para todos.

"Tenemos unos criterios homogéneos para todo el territorio nacional y no diecisiete diferentes", ha dicho Bal, quien ha llamado a trabajar entre el Gobierno y las comunidades para mejorar las medidas con las que no haya conformidad bajo criterios técnicos y no ideológicos.

A su juicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a llegar tarde a la gestión de la pandemia, aunque ha aplaudido que haya asumido finalmente su responsabilidad en lugar de dejar la pelota "en el tejado de las comunidades".

Ha señalado además que no ve "legítimo ni razonable" que alguien se quiera levantar de la mesa de negociación buscando el "rédito electoral o por machacar al adversario" en este tiempo de pandemia "Eso no toca ahora", ha avisado el portavoz naranja.

El BOE publica este jueves el acuerdo del Consejo de Salud, que implica la obligación de aplicar las nuevas limitaciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta incidencia de la covid.

Las nuevas medidas, que afectan a diez municipios madrileños, incluida la capital, entran en vigor la noche del viernes.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid que cumplirá "de manera estricta" la orden del Gobierno central, pero ha avisado de que la llevará "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños".

Estas instrucciones se trataron ayer en el Consejo Interterritorial de Salud, y las comunidades del PP votaron en contra, salvo Castilla y León, gobernada por los populares y Ciudadanos.

Precisamente, su vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea (Cs), ha asegurado este jueves que en su Comunidad y en materia de Sanidad "siempre se ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado", en referencia a que la consejera castellanoleonesa (también de Cs) tiene el mismo apellido que el líder nacional del PP, Pablo Casado, quien aludió a que todas las autonomías con consejeros populares habían votado "no" en el Consejo Interterritorial.