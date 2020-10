Esta tarde ha dado comienzo el II Foro La Toja que, a lo largo de tres días, se propone abordar retos que deja la crisis del coronavirus, como son la gobernanza en tiempos de pandemia o la reconstrucción económica. Por segundo año, ha sido Felipe VI el encargado de inaugurar el encuentro, un protagonismo que ha compartido con su homólogo luso, el presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.

El monarca español se ha dirigido a los asistentes en castellano, gallego y portugués para defender una España "diversa y multilingüe" que "reconoce la importancia de la integración para la estabilidad política". "Me alegra estar en este encuentro que, a través del diálogo y la identificación de intereses comunes, busca afrontar desafíos de nuestro tiempo de forma conjunta", ha arrancado el Rey. Unos desafíos que para Felipe VI pasan, más allá de la crisis económica por el Covid-19, por hacer frente a la crisis climática y avanzar en la digitalización, otro de los asuntos clave sobre los que versa el foro.

Pese a que "no existen recetas mágicas", el monarca ha reivindicado el papel que puede jugar la tecnología junto a la capacidad y los activos con los que cuenta España para sobreponerse al mundo poscovid: capital humano y empresarial cualificado. "Contemplemos la salida de esta crisis no como un posible regreso a como estábamos, si no como una oportunidad de transformación sobre economías más verdes y digitales".

Para ello, además de reivindicar valores plasmados en la constitución, "auténticos pactos ciudadanos", como la libertad y la fraternidad, Felipe VI ha señalado la equidad como eje fundamental para la salida de la crisis y ha pedido que el nuevo modelo sea "inclusivo". "No se puede desarrollar una sociedad con valores y cohesión social sin equidad".

También el presidente de la Républica de Portugal se ha referido a la pandemia como una oportunidad de cambio. "Tenemos una oportunidad dramática pero única para comprometernos con las personas", ha defendido Rebelo de Sousa. El jefe del Estado luso ha hecho un llamamiento en su intervención a la acción de la Unión Europea para que tome medidas "rápidas" y no "volver a llegar tarde".

"Necesitamos más Unión Europea, un equilibrio en el mundo y en Europa. Necesitamos más fraternidad en España y Portugal. Entre las economías y culturales españolas y porguguesas. Necesitamos más eje atlántico", ha pedido Rebelo de Sousa.

El Rey inaugura el Foro La Toja. FV

A ambos jefes de Estado se ha referido el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha participado en la inauguración del encuentro. El presidente gallego ha incidido en que ambos, "uno como presidente republicano y el otro como monarca institucional", "defienden lo mismo: la libertad, la igualdad y la fraternidad para sus naciones", y los dos son "garantía de la continuidad" de sus respectivos estados.

"Como gallegos disfrutamos del patronazgo democrático de Felipe VI y conocemos de primera mano el predicamento de Rebelo de Sousa", ha añadido Feijóo, quien se ha valido de la Transición como un ejemplo de superación para la crisis.

El presidente de la Xunta ha hecho un llamamiento a "hacer comunidad", huyendo de las "manzanas de la discordia", en la que lo primordial es la capacidad de "agruparse en torno a objetivos compartidos". Para ello, ha insistido en la necesidad de combinar "políticas inmediatas y directrices estratégicas" para responder "al día a día" sin olvidar políticas de largo alcance.

A la necesidad de llegar a consensos se ha referido también el presidente del grupo Hotusa, Amancio López Seijas, impulsor del foro. López Seijas, en la presentación del encuentro, ha defendido la importancia del debate y del propio encuentro en un momento en el que "el mundo se enfrenta a desafíos transcendentes como la reconstrucción de lo destruido por la pandemia". En su turno de palabra, el líder del Hotusa ha recalcado, precisamente, la necesidad de conseguir que "en medio de la tormenta" se lleguen a "sellar pactos históricos" para frenar las "políticas personalistas" para centrarse en retos como superar la pobreza y avanzar hacia la igualdad.