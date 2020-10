El PP ha insistido en el Pleno del Senado en continuar bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional porque no se fían del PSOE y mucho menos, ha precisado, de Podemos tras la petición del juez del caso Dina al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Iglesias.

A falta de la votación final, el Pleno de la Cámara Alta ha debatido una moción del grupo socialista en la que emplaza a todas las fuerzas políticas a impulsar la renovación del TC y del CGPJ, ya que cuatro magistrados del tribunal de garantías deberían haber siso renovados hace casi un año mientras que en el órgano de gobierno de los jueces el mandato de sus vocales expiró hace dos.

Pero el PP, partido que bloquea su renovación, no ha variado su posición en un debate salpicado por el futuro judicial de Iglesias tras el caso Dina y deja la puerta abierta a que el Gobierno busque "otros cauces legislativos" para conseguirlo, como advierte el PSOE.

Aun con este escenario, los socialistas han pedido por enésima vez a los 'populares' que "cumplan con su juramento ante la Constitución" y "no con los intereses espurios de Casado" para que la legitimidad de estos órganos no quede en entredicho. "Mantener el bloqueo es incumplir la Constitución e ir en contra de la voluntad popular, esta es la realidad y no hay excusas", han añadido.

Pero el PP ha respondido tajante. "No nos fiamos de ustedes, ni de sus socios herederos de ETA, independentistas ni comunistas", ha señalado su portavoz que ha pedido a los socialistas que no coaccione a su partido planteando cambios en la ley.

Desde Ciudadanos ven "lógica" la renovación de estos órganos "porque así viene en la Constitución" pero han insistido en que la parálisis es consecuencia de la politización que ellos rechazan y "de intereses espurios y no jurídicos", por lo que han abogado por que "los políticos saquen sus zarpas de la Justicia".

En esta línea, JxCAT ha arremetido contra 'populares' y socialistas porque "lo que buscan no es la división de poderes, sino la división del poder" y aunque no se oponen a la moción, han subrayado que "solo pretende ser un parche a medida de un problema estructural" porque "el reparto de cuotas por el bipartidismo hace imposible su imparcialidad".

Para Vox, la amenazas del Gobierno para reformar la ley solo sirven para "amedrentar y presionar al PP" por lo que han pedido a los socialistas que "no metan sus manos en la Justicia para tapar los casos de corrupción y dejen que el CGPJ continúe independiente".

En el lado contrario, pero con la misma dureza, ERC-Bildu ha cargado contra el PP porque "impedir la renovación del poder judicial debe llamarse golpe de estado" mientras que PNV ha pedido a la cámara cumplir con la renovación porque de lo contrario "las cortes se erigen en flagrantes vulneradoras del mandato constitucional".