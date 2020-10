El PSOE ha señalado este miércoles al hilo de hacerse pública la sentencia sobre el caso Gürtel que el Tribunal Supremo ha confirmado "lo que ya sabíamos", la "corrupción" del PP, y ha emplazado al líder de los populares, Pablo Casado.

"Esperemos que Casado dé explicaciones", han señalado fuentes socialistas, que han subrayado que el PP es un partido "que ha sufrido y sufre una corrupción sistemática".

El Supremo ha ratificado con ligeros ajustes las penas para los 29 acusados que fijó la Audiencia Nacional y la responsabilidad civil a título lucrativo de Ana Mato y del PP, con una condena máxima de 51 años para el cabecilla de la red Francisco Correa.

El Alto Tribunal modifica ligeramente las condenas al resto de los principales acusados y las fija en 29 años para el extesorero del PP Luis Bárcenas, en 40 para el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y en 36 para Pablo Crespo.

El Supremo ha mantenido la condena al PP al pago de 245.492 euros como partícipe a título lucrativo por el caso Gürtel en una sentencia en la que, no obstante, considera excesivas las menciones de la Audiencia Nacional a la caja B del PP porque ese asunto no se juzgaba y no hubo acusación ni defensa.