La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "una vergüenza enorme" que el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "solo para hacer anti España y anti patria", y le ha reprochado que no se le escuche nada "favor de su país", al tiempo que ha acusado al PP de "confundir, mentir e inquietar" los ciudadanos con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su intervención en un Desayuno Progresista que organiza el PSOE de Castilla-La Mancha, ha calificado de "absolutamente inaceptable" la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando "nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas". "Tenemos el sistema mas riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurorosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar", ha sentenciado Calvo.

Por ello, ha reprochado al PP que se dedique "a desinformar, a inquietar" con este órgano para "confundir en Europa". "No hay derecho a que el PP haga esto a España. No hay derecho cuando es una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al PP un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano esté constituido con arreglo a criterios de la Constitución? ¿Este es el partido que va defender el pacto constitucional?", se ha preguntado Calvo.