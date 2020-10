El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido este martes que, "aunque tengamos vacuna, tardaremos todavía cinco o seis meses en combatir al virus", una convivencia que obligará a mantener "medidas de protección personal".

El responsable de Sanidad ha pedido a todos los grupos que arrimen el hombro para combatir la pandemia, porque vienen "semanas duras" y sería "imperdonable" que no trabajasen juntos, en respuesta a las interpelaciones del PP y de Vox en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El ministro de Sanidad se ha referido a la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, cuya singularidad, por su mayor movilidad y ser nodo de transportes, obliga "a actuar siempre con antelación".

Tras 21 días de cierres perimetrales y restricciones de actividad, Madrid ha hecho un "recorrido muy positivo", pero aún hay que "bajar muchísimo la incidencia actual" para tener "margen de reacción" ante la "vuelta del invierno, donde hacemos vida en interiores", lo que incrementa el riesgo de contagio.

Illa ha reclamado tanto al PP como a Vox que se tomen en serio la segunda ola de la pandemia y ha dicho al senador de Vox Jacobo González-Robatto que desde la oposición tiene "la responsabilidad de no confundir a los ciudadanos" y no decir que toman medidas "para perjudicar no sé cuanto a Madrid".

Al PP, Illa le ha pedido respeto para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, y los profesionales de salud pública, porque están haciendo un trabajo "intenso y muy duro en un contexto de incerteza".

El ministro ha contestado así a las aseveraciones del senador del PP Francisco Javier Vázquez, quien ha acusado a Illa de vender un "relato de la factoría de Redondo" diciendo que nadie podía imaginar la dimensión de la pandemia, a su juicio una "mentira".

"Han sacado a pasear a un presunto experto y se estaban callando la información que tenían en los teléfonos móviles", ha espetado el senador del PP aludiendo a las alertas del Departamento de Seguridad Nacional. Y ha acusado al Gobierno de "intentar poner la mano en el mundo judicial" y "a lo mejor buscar jueces afines" porque su gestión de la pandemia tiene "otro enemigo: la justicia".

Vox ha acusado al Gobierno de Sánchez de manipular los datos de Madrid: "Madrid es para ustedes el enemigo a batir, pero se está convirtiendo en la Covadonga resistiendo los embistes del totalitarismo", ha afirmado González-Robatto, que ha criticado que "aquí el virus lo padecen todos menos los amiguetes del Gobierno".

Tanto el PP como Vox han reiterado este martes sus peticiones de dimisión al ministro de Sanidad.