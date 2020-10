El Ministerio de Sanidad ha notificado 52.188 nuevos casos de coronavirus desde el pasado viernes, 5.217 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios se sitúa en 1.098.320, y la cifra de fallecidos en 35.031, 279 más.

Por comunidades, el País Vasco es el que más nuevos positivos ha confirmado en las últimas 24 horas, con 891; seguido de Aragón, con 762; Cataluña, con 633; Galicia, con 597; Navarra, con 501; Madrid, con 370 y Extremadura, con 364.

La incidencia acumulada en los últimos 14 días (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) es de 410,18 (frente a 361,66 del pasado viernes); mientras que la ocupación hospitalaria es del 13,7% (12,11% el viernes) y la de las ucis del 24,2% (22,48% el viernes).

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado en rueda de prensa que ya hay varias comunidades por encima del 40% de ocupación en ucis, lo que pone al sistema sanitario en situación de "mucha presión", aunque aun no se puede hablar de colapso.

"Pero la presión es muy importante y ya hay algún hospital que está en una situación muy crítica", ha recalcado.

También en algunos hospitales, la ocupación de camas hospitalarias está haciendo que se reduzca gran parte de la actividad programada, algo que las comunidades están tratando de evitar "a toda costa".

Desde el viernes se han registrado aproximadamente 17.000 nuevos casos diarios, ha señalado Simón, quien ha admitido que la evolución es "rápida" y "ascendente".

Simón ha advertido de que es "muy probable que si no se consiguen implementar correctamente todas las medidas que se van proponiendo la incidencia se incremente rápidamente durante las próximas semanas". No obstante, ha precisado que España no está subiendo sus cifras tan rápido como otros países, pero, ha recordado, que se partía de "un punto basal más alto".

Simón ha explicado que la incidencia va aumentando progresivamente ya que aun no se ha notado los efectos de las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas.

El número de casos asintomáticos sigue siendo alto, por encima del 45%, ha dicho Simón, quien ha subrayado que la detección precoz de estos casos "sirve de poco" si luego no cumplen el aislamiento.

A este respecto, ha incidido en que si no se cumplen "escrupulosamente las cuarentenas" genera un problema que solo se puede solventar "imponiendo sanciones cuando se tengan que imponer".