Los desplazamientos por carretera en las salidas de Madrid subieron este jueves, horas antes del cierre perimetral de la Comunidad, un 16 por ciento respecto al jueves 8 de octubre, según han indicado a Efe fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

A las 00.00 horas de hoy ha entrado en vigor este cierre de la Comunidad de Madrid decretado por el gobierno regional por la pandemia del coronavirus y que concluirá a las doce de la noche del lunes, 3 de noviembre.

Tráfico no ha establecido ningún dispositivo especial para este puente dada la situación de cierre de la mayoría de las comunidades autónomas, pero la Guardia Civil de Tráfico participa en los controles establecidos por las delegaciones del Gobierno para evitar los desplazamientos no permitidos.

Y como no se espera una afluencia notable de coches en la red viaria, la DGT ha levantado las restricciones a los camiones que habitualmente establece en puentes festivos, ya que sus desplazamientos son considerados imprescindibles para el abastecimiento.

Se multiplican las denuncias

Las denuncias por saltarse el toque de queda en la provincia de Ávila se dispararon el jueves hasta las 43, cuando lo habitual son 3 o 4 denuncias diarias, fundamentalmente en la zona más próxima a la Comunidad de Madrid y por parte de ciudadanos madrileños, en la gran mayoría de los casos, que se trasladan a sus segundas residencias.

El subdelegado del Gobierno en Ávila, Arturo Barral, ha confirmado este viernes en rueda de prensa esta circunstancia, ya que de las habituales "dos, tres o cuatro denuncias" diarias que se plantearon los últimos días, se pasó el jueves a un total de 43, dos de ellas en Arévalo y las 41 restantes en la zona sureste de la provincia.

En el mismo sentido se ha expresado el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Miguel Ángel Balbás, al confirmar que la pasada noche los agentes de este Cuerpo detectaron "gran cantidad de ciudadanos, fundamentalmente de la Comunidad de Madrid", acudiendo a sus segundas residencias.

La mayor parte de las denuncias fueron interpuestas en el control situado en el cruce de la localidad de Sotillo de la Adrada (Ávila), "punto habitual de control" de la Guardia Civil en esa zona a la que se accede en vehículo por parte de ciudadanos de la Comunidad vecina a través de la M-501 o carretera de Los Pantanos, para desembocar en la CL-501, ya en la provincia de Ávila.

El teniente coronel ha apuntado que "muy probablemente la movilidad empezase en la tarde del jueves", cuando aún no se había producido el cierre perimetral de Castilla y León y, por tanto, hasta las 22.00 horas, había libertad de movimiento.

Aunque la gran mayoría de las denuncias por saltarse el toque de queda se pusieron en el control de Sotillo de la Adrada, una de las localidades con más segundas residencias de la zona, también se puso alguna en el cercano municipio de Casavieja.Ayuso: "No hay guerra"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya accedido a su petición de cerrar la Comunidad de Madrid por días, solo durante los puentes de Todos los Santos y La Almudena, y ha aclarado que "no ha habido ningún triunfo porque porque no hay ninguna guerra".

Durante la presentación de la Oficina de Madrid 360, la presidenta madrileña ha señalado que "no es una guerra de Ayuso con Sánchez ni de Sánchez con Ayuso, sino que es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando".

Tras indicar que se limita a defender lo que cree que es bueno para la Comunidad de Madrid, ha apuntado que "lo demás está siendo ruido porque solamente estamos en hablar de gestión".

Estos días, "hemos tenido que tomar decisiones muy complicadas y, en concreto, una especialmente difícil" como ha sido el cierre de la Comunidad de Madrid, ha reconocido.

Díaz Ayuso ha lamentado la decisión tomada y también las molestias que pueda ocasionar.

Ha resaltado que en este puente de Todos los Santos hay "muchísima movilidad", puesto que normalmente suele haber cerca de un millón de viajes y cerca de seis millones de desplazamientos en todo el territorio nacional y que el propósito de la Comunidad de Madrid es cerrar la región "solo lo imprescindible".

Por eso, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya accedido a su petición, "desde la lealtad institucional", porque fue así como le pidió modificar esta orden, con el convencimiento de que la política sanitaria de la Comunidad de Madrid está funcionando.

Ha dicho que no entendía por qué había que cerrar la región durante siete días seguidos, por qué no tres o por qué no uno, dependiendo de las circunstancias."Nosotros creemos que los confinamientos cuanto más pequeños funcionan mejor"

, ha aseverado la presidenta madrileña, quien ha insistido en agradecer que Pedro Sánchez haya accedido a su petición para que "la Comunidad de Madrid pueda seguir aplicando las medidas quirúrgicas en las que creemos".

Además, a su juicio, "es bueno para todos porque a partir de ahora las comunidades autónomas ya sabrán si pueden cerrar su territorio por un día, por dos días o por tres días, dependiendo de cada ocasión".

Después de afirmar que "este virus va para largo", ha manifestado que siempre será una firme defensora de "las políticas que sean quirúrgicas, que vayan justo a hacer el menor daño posible, que vayan a buscar a la persona que está contagiando y no afectar a todos los demás porque no podemos enfrentar salud y economía por más tiempo".

En la reunión celebrada el miércoles con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, "todos queríamos llegar a un acuerdo, yo también, pero también les manifesté que en principio yo no era partidaria de cerrar la Comunidad de Madrid sin más, porque no hay un solo estudio que demuestre que esto funciona", ha precisado.

De hecho, ha agregado, la Comunidad de Madrid no ha estado cerrada este tiempo y sin embargo ha ido bajando la curva de casos de covid-19.

"Pero sí que soy consciente de que esto para otras comunidades autónomas puede generar muchas molestias y, por eso, accedimos a cerrar la Comunidad de Madrid, pero sí les trasladé que quería hacerlo por días", ha explicado.