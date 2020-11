La foto de una chica con la cara ensangrentada se repetía esta mañana en diversos perfiles de redes sociales con el siguiente comentario: "Esto no puede ser". La historia que ha conmocionado a la sociedad esta mañana es la de Eva, una chica de 19 años a la que agredieron anoche en Barcelona por ser transexual, tal como ella misma cuenta. “Yo no hago daño a nadie, no tenéis derecho a hacer esto. No más transfobia por favor, no quiero morir mañana", relata.

La chica, que hace dos meses se mudó a Barcelona, narra como la abuchearon en la calle y terminaron dándole dos puñetazos en la cara y patadas en todo el cuerpo. "Empezaron a gritarme, 'puto travelo', 'engendro'". Después le pegaron. El resultado de las lesiones aparece en las fotografías que publica en su Instagram y que circulan por todo internet a modo de denuncia. Tras la gran repercusión que ha tenido su publicación, ella misma ha agradecido todos los mensajes de apoyo: “Aunque en el camino haya piedras, no sabéis qué camino tan bonito estáis recorriendo. Mucha suerte y disfrutad de vuestra identidad, la que merecéis y os representa".

Eva tiene claro cuál es su camino y el mensaje que quiere transmitir a quienes estén en su misma situación. “Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”, reivindica.