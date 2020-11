El abogado de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, ha manifestado que los familiares que todavía le quedaban a Rosario Porto se desentendieron de ella. "No había nadie preocupado", ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado sobre quién o quiénes se harán ahora cargo de su cuerpo y la relación con la familia que le quedaba.

Por otra parte, ha dicho que su cliente le trasladó "en más de una ocasión" que quería hacer testamento, aunque ha precisado que desconoce "si llegó a otorgarlo o no" antes de que se suicidase en la cárcel de Brieva (Ávila), unos hechos por los que un juzgado ha abierto diligencias tras la muerte de Porto, por ahorcamiento, en la citada prisión.

El letrado que la defendió en el juicio por la muerte de su hija Asunta --y en el que fue condenada a 18 años de prisión por asesinato, junto a su exmarido, Alfonso Basterra-- asegura, mientras, no tener información sobre la situación en estos momentos de los restos mortales de Porto o el resultado de la autopsia que se le realizó.

"La última información que tengo es que el cuerpo de Rosario está en el Instituto Anatómico Forense de Ávila y desconozco cómo y cuándo se va a efectuar el traslado a Galicia". Sobre la fecha de su enterramiento, afirma que "eso dependerá de si hay testamento o no".

"En función de ello serán los herederos testamentarios o los herederos abintestato --procedimiento judicial sobre la herencia y la adjudicación de los bienes del que muere sin testar-- los que habrán de tomar la decisión". "Que a mí me conste nadie se hizo cargo del cuerpo", indica sobre la posibilidad de que unos primos de Porto se hiciesen cargo del mismo.

Aparición de familiares

Al respecto, apunta que "no solo no había nadie preocupado --de Rosario Porto--, sino que me hicieron ver personalmente que se desentendían de ella y no querían volver a hablar ni con ella ni conmigo", señala en referencia a los hechos posteriores tras la detención de su clienta por la muerte de su hija.

"Su aparición en este momento creo que tiene una explicación muy fácil que cualquiera puede deducir", apunta sin aclarar más al respecto, aunque la herencia que dejaría Porto se estima importante dadas las propiedades que tenía. Sobre el testamento, reitera que no dispone de la documentación necesaria para "salir de la duda" de si lo dejó o no.

Protocolo antisuicidios

Rosario Porto, que apareció muerta en su celda el pasado 18 de noviembre, contó hasta en seis ocasiones con protocolo antisuicidios, aunque su situación y estado mejoró desde que el pasado mes de marzo llegó al centro penitenciario abulense. No obstante, en anteriores ocasiones su abogado había alertado de su estado depresivo cuando estuvo en las cárceles de Teixeiro (A Coruña) y de A Lama (Pontevedra).