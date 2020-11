El magistrado que investiga el caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha imputado al empresario Javier López Madrid por la presunta contratación del excomisario para hostigar presuntamente a la doctora Elisa Pinto, que ya tiene otra causa contra ellos en un juzgado de Madrid.

Se trata de la pieza número 24 del caso Villarejo, abierta el pasado mes de enero, y donde el juez ha citado a declarar a López Madrid, yerno del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, a José Manuel Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, por un presunto delito de cohecho.

Lo acuerda en un auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EFE, a petición de la Fiscalía Anticorrupción por considerar que estas diligencias son "útiles, necesarias y pertinentes" para esclarecer los hechos.

Esta nueva pieza del caso Villarejo se instruye al margen del procedimiento que ha investigado el juzgado de instrucción número 39 de la capital, donde López Madrid y José Manuel Villarejo están procesados por los presuntos delitos de acoso, amenazas y lesiones hacia Pinto, que pide para ellos 22 años de prisión.

La Audiencia Nacional no investiga ese supuesto acoso, sino la presunta contratación del excomisario cuando aún estaba en activo para hostigar supuestamente a Elisa Pinto e impedir que denunciase a López Madrid, una vez que lo había hecho, intentar desacreditarla para que su denuncia no triunfase.

En su escrito solicitando las citaciones, la Fiscalía carga duramente contra Villarejo, cuya "actividad delictiva" se guió "por la satisfacción inmediata y sin escrúpulos de un afán personal de lucro que no puede ser considerada como ocasional o puramente individual".

Los fiscales recuerdan que en el registro a la casa de Villarejo se encontraron documentos y anotaciones relacionadas con la doctora Pinto, así como conversaciones donde el excomisario habla acerca del episodio del presunto apuñalamiento de Elisa Pinto, que ha sido investigado por el citado juzgado de Madrid.

"Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que le han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito ... ponme un poquito de pasta porque me has metido en un embolao y ni me has llamado para decirme", decía Villarejo el 26 de enero de 2017, según recoge un oficio policial de Asunto Internos. Añadió: "Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios.