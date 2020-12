El Partido Popular ha insistido en que tiene "voluntad de acuerdo" para la renovación de los órganos constitucionales pero con el único fin de "fortalecer" la imagen de independencia del poder judicial. "Tenemos una voluntad de acuerdo porque somos un partido de Estado, porque nos obliga la Constitución y porque nos obligan las leyes", ha asegurado el responsable de Justicia del PP y consejero madrileño, Enrique López, en declaraciones a los medios en Madrid.

En este punto, ha señalado que accederán al desarrollo de esa obligación con el único fin de "fortalecer la imagen de independencia del poder judicial que realmente tienen los jueces españoles y que se merecen que su órgano de Gobierno también la tenga".

No obstante, López ha recalcado que no estarán en negociaciones donde se persigan "otros objetivos", por lo que no pueden sentarse con Unidas Podemos. El popular ha afirmado que la formación que lidera Pablo Iglesias es "un partido radical, que busca el arrumbe del orden constitucional, que está en contra del Pacto de Concordia del año 78, que cuestiona la Transición española, que cuestiona la jefatura del Estado, que cuestiona al poder judicial, que mantiene ideas dirigidas a que se pueda reivindicar la independencia en Cataluña, que dice que detener etarras es una cuestión del pasado".

Respaldo al Supremo

Respecto a la resolución del Tribunal Supremo que revoca el tercer grado a los líderes independentistas condenados en el juicio del 'procés', López ha manifestado su "máximo respeto" y su respaldo a esa decisión que, en sus palabras, "no es más que aplicar el principio de legalidad a una pena impuesta por hechos muy graves".

Estas penas de más de diez años, según ha explicado, "impiden la aplicación del tercer grado tal cual se había hecho desde la Administración penitenciaria catalana". Así, ha subrayado que se ha cometido un "hecho delictivo" y que hay una serie de políticos en prisión "por haber cometido un delito", castigados "por sus actos y no por sus ideas".

Por otro lado, López ha lamentado que el aniversario de la Constitución, que se celebra este domingo, es "triste" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene ningún tipo de duda en convertir al Estado en combustible para mantenerse en el poder, a cambio de codirigir la política española con dos partidos como ERC y Bildu, cuya decisión y voluntad confesada es la de acabar con el orden constitucional, con la constitución y con el Estado español".

En este contexto, ha criticado que Sánchez "está pactando con los enemigos de España, con los enemigos de los españoles". "Es absolutamente cuanto menos paradójico por no decir vomitivo que miembros del Gobierno critiquen a aquellos que defendemos la Constitución y abracen a aquellos que están en contra de la Constitución", ha sentenciado. "Todo por un puñado de votos para aprobar unos Presupuestos que están manchados del independentismo radical catalán y de los herederos de ETA", ha concluido López.