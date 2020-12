Maria Luisa Segoviano ha marcado un hito en la judicatura española. El pasado 11 de noviembre tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. “Estaba muy emocionada. Fue un día especial. Recordé a mi madre. Abogada. De las pocas mujeres que estudió derecho en su época. Y también a mi padre. Fue magistrado, le hubiera hecho una ilusión enorme”. Ese día esta magistrada vallisoletana con su nombramiento, rompía el techo de cristal de la Justicia española al convertirse en la primera mujer que preside por primera vez tras 208 años de historia del alto tribunal un sala, la de lo Social. Es consciente de que en general la sociedad española y en particular, la Justicia, especialmente en sus órganos de gobierno, todavía queda mucho camino que recorrer en la igualdad de género. Por ello, reivindica el papel de la mujer en el ámbito público y privado. Aboga por “la asunción igualitaria de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres” clave para que exista una igualdad “real y efectiva”. Afirma que la Covid-19 es una drama que va a suponer una “gran crisis laboral” y una avalancha de cierre de empresas. Su objetivo como presidenta de la Sala 4 del Supremo es dar una respuesta lo más ágil posible a todas las demandas. “Una justicia administrada tardíamente, no es justicia”, sentencia. Explica que la sala que preside “estamos preparados para el día después de que terminen los ERTES”. Advierte que “ el teletrabajo genera un aislamiento social y fomenta la invisibilidad ” y sentencia que “hay que romper la brecha digital porque está influyendo negativamente en el acceso laboral de las mujeres”.

Pregunta. Primero darle la enhorabuena presidenta. Ha sido una larga trayectoria la suya. En 1974 aprueba la oposición como secretaria de magistratura de trabajo hasta 1987. El 30 de octubre de 1987 ingresa en la judicatura. Treinta y tres años después, el 30 de Septiembre 2020 se convierte en la primera mujer que en 208 años es nombrada Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El 11 de noviembre toma posesión del cargo. ¿Que sintió usted ese día?

Respuesta. Estaba muy emocionada. Fue un día especial. Muy solemne porque la toma de posesión en la sala de Tribunal Supremo es muy formal. Es silenciosa. No hay discursos, ni de enhorabuena ni de agradecimientos. Es un juramento o promesa, pero al ir de presidente como en su día acepté y juré el cargo no debía pronunciarme...

P. ¿Y qué sensaciones estaba sintiendo en su fuero interno?

R. En ese instante me vino a la memoria toda mi trayectoria profesional y mi familia que muchos no pudieron asistir porque estaba limitado el aforo. Recordé fundamentalmente a mis padres que no están aquí por que han fallecido. A mi padre que fue magistrado le hubiera hecho una ilusión enorme, siempre apreció mucho la carrera judicial. También recordé a mi madre que fue abogada. Fue de las pocas mujeres que cursó la carrera de derecho en su época, hoy tendría 100 años. Recordé las conversaciones que manteníamos cuando me contaba que sólo eran tres mujeres y que cuando los catedráticos explicaban ciertos temas como la violación, por ejemplo, solicitaban a las “señoritas”, entonces a las alumnas las llamaban así, que abandonaran el aula. A mi madre le llamaba la atención, consideraba ridícula y absurda esa situación que afortunadamente hoy ya pertenece a un pasado y a una realidad que hemos superado.

P. Aunque ya ejercía como presidenta en funciones desde junio. Desde su nombramiento hasta hoy, ¿cómo se siente?

R. No es lo mismo estar en funciones que ser titular. Porque en funciones vas realizando un seguimiento y resolviendo las cuestiones que se van planteando, pero ni tienes una iniciativa especial ni se plantea nada nuevo por parte de todos los trabajadores de la sala. Es decir, ni te plantean cuestiones de funcionamiento que hay que mejorar, ni asuntos de personal que se debe reforzar o de coordinación entre magistrados, gabinete técnicos y letrados de la administración de justicia entre otros asuntos. Esas cuestiones empiezan a plantearse en el momento en que eres titular y tomas posesión del cargo.

P. Y respecto al hecho que tras más de 208 años y en pleno siglo XXI, sea por primera vez en la historia del alto tribunal una mujer quien presida una sala del mismo, para usted supone...

R. Pues que se la sociedad se va orientado hacia la igualdad real y efectiva. Porque no son sólo las leyes y las normas las que establecen la igualdad. Las normas nos marcan un camino y nos abren unos cauces, pero la igualdad real y efectiva se consigue cuando la sociedad da pasos en ese sentido, unas veces más pequeños, otras más significativos...

P. ¿Es un paso cualitativo?

R. En efecto, pero que ha de ser también cuantitativo. Las mujeres hemos de ocupar puestos de responsabilidad tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Tiene que haber presencia de las mujeres en los consejos de administración y dirección de las empresas.

P. ¿Cree que su nombramiento ha abierto una puerta para que otras juezas puedan optar a presidir otras salas del Supremo?

R. Sin duda. Las cosas se van consiguiendo con logros puntuales que abren un cauce para dar confianza a que las mujeres pueden aspirar a cargos y desempeñar funciones de responsabilidad. No estamos vedadas ni por las normas, ni por los conocimientos, ni por la confianza que la sociedad debe depositar en nosotras.

P. ¿Con su nombramiento ha llegado la hora de la mujer en la judicatura?

R. Hoy en día las mujeres somos mayoría en la judicatura. De más de 5.000 magistrados, un 54,3% somos mujeres. Efectivamente en puestos de libre designación hay una escasa representación de magistradas. Se puso de relieve por el Consejo General del Poder Judicial en el Plan de Igualdad que había pocas mujeres que optan a estos puestos de libre designación, en ocasiones ninguna. Debemos tener confianza en nosotras para aspirar y solicitar que se nos designe.

P. Entonces, ¿cree que su nombramiento puede influir en una apertura de mayor presencia de las mujeres en el CGPJ?

R. Si. El Consejo ha dado este primer paso. De hecho ha nombrado a bastantes mujeres. En todas las salas del Tribunal Supremo hay una mujer, antes no lo había. En la sala penal hay 3. La Sala 4 que presido es paritaria de 11, 5 somos magistradas. Además, este Consejo ha designado como presidenta de sala una mujer por primera vez en la historia. Por tanto, lo que hemos avanzado no se puede retroceder, ni dar pasos atrás. Confío que el Consejo que suceda al actual continúe y potencie el camino que se ha iniciado.

Pregunta. Hablando de sentencias su firma está en varias. En una reconoció, por primera vez, el derecho de una mujer a computar el tiempo que realizó el llamado “Servicio Social de la Mujer”, vigente durante el franquismo, para alcanzar el mínimo de cotización de la jubilación anticipada, como se hace con el servico militar de los hombres. ¿El enjuiciamiento con perspectiva de género está todavía por desarrollar?

Respuesta. Se ha aplicado en muchas sentencias.

P. ¿Se debe avanzar?

R. Bueno se va aplicando en función de los asuntos que se van planteando. En los últimos cuatro años ha existido en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo una sensibilidad en conseguir la igualdad y se han resuelto de manera satisfactoria.

P. De hecho algunas llevan su sello. Como es el caso de la sentencia que rechazó quitar el paro a una trabajadora que cobró el importe total de un plan de pensiones, o el que devolvió el paro a una mujer que se quedó sin subsidio por no comunicar la comisión de venta de una Thermomix. ¿Todavía queda mucho camino por recorrer en la igualdad de género en la Justicia?

R.- Si claro. La Justicia ha de avanzar más en la igualdad de género. Siempre hay que tenerla en cuenta cuando la cuestión que se plantea está vinculada con la discriminación.

P. Usted es es autora o coa-autora de obras como ‘Derecho Social de la Unión Europea’, ‘Principios esenciales de Derecho del Trabajo’, ‘El principio de igualdad de trato en materia salarial en el ámbito de las Administraciones Públicas’, ‘La responsabilidad en la Seguridad Social’ o ‘Igualdad en el mundo del trabajo y en la empresa’. ¿La pandemia va acelerar los cambios y transformaciones que precisa la legislación y jurisprudencia en el marco de la igualdad laboral?

R. Contamos y tenemos los instrumentos. Ahora bien lo que hay que hacer es utilizarlos y aplicarlos correctamente.

P. Respecto al Estatuto de los Trabajadores y su vigencia, cuando desde la mesa de diálogo social se habla de su reforma y adaptación a la actualidad, ¿Comparte el objetivo de la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su objetivo crear un marco laboral del siglo XXI?

R. El Estatuto de los Trabajadores es de 1980 y ha sufrido numerosas modificaciones que superan al actual estatuto. Hay que tener presente que cuando se van haciendo modificaciones la norma queda, a veces, una poco desacompasada, desequilibrada y asimétrica. Porque se pone un parche en una cuestión y se han olvidado otras. Por tanto, es conveniente hacer una reelaboración del Estatuto de los Trabajadores teniendo en cuenta la nueva realidad y lo que ha avanzado la sociedad, porque no podemos quedarnos al margen de esta situación.



P. Ha mencionado el Plan de Igual del Consejo General de Poder Judicial. ¿Cómo lo define usted?

R. En mi opinión hace algo esencial. Identificar la situaciones. Por que claro para poner remedio primero hay que conocerlo, con todos los datos que tiene el Consejo, que es de una información exhaustiva, como no podía ser de otra manera, lo que hace el Consejo es detectar que porcentajes hay de hombre y mujeres, cuantas mujeres ocupan cargos de libre designación y cuantas lo han solicitado y qué puestos han solicitado. Es decir, realiza un análisis y un diagnóstico, ver donde hay una infrarepresentación de mujeres. Por ejemplo, según los últimos datos en las audiencias provinciales de 50, 40 presidentes son magistrados y sólo 10 magistradas. De los Tribunales Superiores de Justica, sólo hay dos que lo presiden mujeres , Comunidad Valenciana y Extremadura, y el resto son hombres...

P. ¿Y cómo ve usted esa situación? Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial en el Tribunal Supremo sólo hay 16 magistradas de un total de 80. En la sala Civil sólo una mujer, pese a que se dirimen todos los asuntos de la familia. Como bien ha destacado sólo 2 de las 17 Presidencia de Tribunales Superiores de Justicia tienen nombre de mujer, Extremadura y Comunidad Valenciana, y sólo 10 Audiencias provinciales de un total de 50, como usted ha dicho, son dirigidas por magistradas. ¿Dónde están las juezas? ¿Existe una discriminación de género en el gobierno de la Justicia española?

R. Desconozco si han existido peticiones para determinadas presidencias de audiencia efectuadas por magistradas y no se les designó. Existen varios factores a la hora de que existan pocas salas presididas por magistradas. Uno de ellos es que el acceso de la mujer a la carrera judicial ha sido muy posterior al de los hombres, que nunca han tenido ninguna prohibición. En España hasta 1966 la ley prohibía a la mujer a presentarse a la judicatura. Hoy en día la antigüedad de magistradas es suficiente, la edad media de prestación de servicios es de 18 años, pero para acceder a Tribunal Supremo es de 15 años. Hay otras dos cuestiones, que no son de fácil solución.

La primera es que hay mujeres que no piden cargos de libre designación porque la asunción igualitaria de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres todavía no se ha conseguido. Hay muchas magistradas que no piden cargos de libre designación porque conllevan una carga importante de funciones de representación. El inconveniente es que son en días y horas que no son los habituales de tu horario laboral. Las mujeres que tienen responsabilidades familiares y que las asumen ellas en un porcentaje muy elevado respecto al otro progenitor , no pueden comprometerse.

La segunda, cuando se solicita un cargo de libre designación existe una relación de los méritos que se alegan para el cargo al que se aspira. Entre esos méritos, al margen de la función puramente jurisdiccional o sentencias que has realizado, existen otras actividades “extras”, como la participación en cursos, dirección de seminarios, asistencia jornadas, conferencias etc. En ocasiones, el hecho de tener unas responsabilidades familiares impide que puedan asistir a estas actividades, lo que les resta dichos méritos, no estrictamente jurisdiccionales...

P. Es decir, usted considera que mientras no haya un reparto equitativo de responsabilidades familiares no habrá paridad en la cúpula judicial. ¿Cierto?

R. Evidentemente. Habrá ciertas dificultades para que no pueda haberla, porque existirán magistradas que no se decidan a solicitar cargos de responsabilidad o si lo hacen no puedan presentar un curriculum tan brillante de actividades, puramente no jurisdiccionales, que el que puedan presentar magistrados.

P. La renovación del actual Consejo General del Poder Judicial, con el que usted ha colaborado activamente en en diversas actuaciones, sigue todavía pendiente. ¿Cómo magistrada qué opinión tiene al respecto?

R. Esta es una cuestión que no depende de las magistradas y magistrados. Es una cuestión que han de resolver los políticos lo antes posible y con el mayor acierto.

P- En ese sentido, ¿Está politizada la justicia?

R. No, no. La justicia no está politizada en absoluto. Los jueces somos absolutamente independientes a la hora de dictaminar nuestras sentencia y adoptar nuestras resoluciones. Otra cosa, es que el órgano de gobierno sea designado en la forma que tiene prevista la Ley Orgánica del Poder Judicial.

P. Entonces, ¿Qué opina usted de esa praxis de dirimir asuntos políticos en los tribunales? Tenemos múltiples casos. El más reciente, la Ley de Educación que es muy importante, conocida como ley Celaá que ya ha anunciado el PP que va a recurrirla al Tribunal Constitucional. ¿Qué opina como magistrada?

R. Bueno. Conviene hacer una clara distinción entre lo que son los órganos que componemos el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que no forma parte del mismo. Es la máxima institución que dirime los derechos fundamentales esenciales en una democracia...

P. ¿Pero cree que esa praxis es ética?

R. ¿Por parte de quien?

P. Pues por parte de quien la presenta.

R. No juzgo la actuación de los políticos. No quiero entrar en cuestiones políticas. Ahora bien, la separación de poderes nos ha de llevar a un exquisito respeto institucional. Desde mi posición como integrante del Poder Judicial respeto absolutamente las decisiones políticas que se puedan tomar.

P. ¿Existe ética en la justicia y en el marco laboral?

R. Por supuesto que sí. Claro que hay ética en la justicia y en el marco labora. Los jueces actuamos con pleno sometimiento a la ley y al derecho, con máximo respeto al mismo.

P. El Consejo General del Poder Judicial tiene su propio código ético. ¿Que importancia le confiere al mismo?

R. Todo código ético, toda norma de buen comportamiento y de respeto máximo al estado derecho es necesario.

P. Usted es una alta funcionaria del Estado. Concepción Campos, Presidenta de la Asociación de mujeres del sector público pide un papel protagonista de la mujer para contar con una administración pública propia del siglo XXI. ¿Comparte esa reivindicación?

R. Como integrante de la administración pública, hay mujeres muy relevantes que forman parte de la misma. Siempre que se hace una reforma hay que contar con sus integrantes, es esencial escucharles y conocer cuáles son sus planteamientos y reivindicaciones.

P. ¿Cómo hay que designar ese papel?

R. Es evidente que la mujer ha de tener una papel relevante en la futura reforma de la administración pública.

P. Usted preside la Sala de lo Social en plena pandemia por la covid-19. ¿Qué objetivos se ha marcado en estos dos años de presidencia?

R. Hemos de tener claro que siempre que existe una crisis, ésta tiene una influencia rápida y directa en el ámbito laboral. Se producen suspensiones de contratos, casos de los ERTE, extinciones de los mismo, ERES, trabajadoras y trabajadores que se quedan sin salario por que la empresa ha quebrado o han sido despedidos... Ante esa situación han de refugiarse en la prestaciones de la seguridad social, si tiene edad para ello, o en la jubilación o bien si se encuentra enfermo, en la invalidez.

Ahora mismo, la Covid-19 ha supuesto una gran crisis económica, social y en consecuencia, una gran crisis laboral que se va a manifestar en una mayor litigiosidad que se va a multiplicar exponencialmente respecto a la existente ahora.

No hay mecanismos previstos para hacer frente a esta avalancha, contamos con los mismos recursos humanos. Es decir, estamos la misma gente que había antes de la aparición de la pandemia. Por tanto, hay que adoptar soluciones imaginativas que sean lo más eficaces posible.

La preocupación ante esta coyuntura es si la justicia va a ser capaz de afrontar esta litigiosidad vertiginosa de forma adecuada, es decir, evitando una respuesta tardía de las demandas o reclamaciones de la ciudadanía por parte de la órganos judiciales. Porque una justicia administrada tardíamente, no es justicia. Esa es mi prioridad. Ser capaz de dar una respuesta en un plazo razonable a las nuevas demandas que van a presentarse.

Pero además, a la crisis se une otro elemento de capital importancia. Desde marzo hasta hoy, en poco más de ocho meses, se han dictado 17 normas que han incidido en la regulación de las relaciones laborales. Al ser normas nuevas, no han sido interpretadas por los tribunales, y por tanto, esas nuevas normas generan dudas interpretativas y controversias. Por ello, estamos en un escenario distinto y que está pendiente de cómo va a evolucionar la pandemia. Desde el ministerio de justicia se ha elaborado un plan de choque que está tratando de paliar estos efectos tan perniciosos en la agilidad de los tribunales. Estamos realizando reuniones para encontrar las soluciones más satisfactorias.

P. Podía citar dos objetivos. Por ejemplo, desde CEOE se recomienda mantener los ERTE hasta finales del estado de alarma, mayo de 2021. ¿Es partidaria?

R. Si, si. Todas estas medidas me parecen muy adecuadas y que han servido para paliar una situación de crisis verdaderamente espantosa. Pero claro antes o después se terminan los ERTE, por ejemplo Mayo de 2021. A partir de entonces se va a plantear la nueva realidad en la que ya no asiste el ERTE, y si las empresas se encuentran en una mala situación económica o el mercado no es permeable a su oferta, a lo mejor la empresa ha de cerrar o ha de prescindir de sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros, estamos preparados para el día después de que terminen los ERTES y aparezcan las reclamaciones.

P. ¿En qué consiste ese día después?

R. En dos aspectos. Uno es establecer normas de agilización procesal para evitar que su tramitación, su resolución no sea excesivamente larga, otro es reforzar todos los órganos judiciales, no sólo del juez o magistrado sino también letrados, funcionarios y tramitación de nombramientos y comisiones de servicio. Que lleva un camino burocrático excesivamente largo

P. La pandemia ha generado nuevos casos que atañen a la sala de lo social del Supremo que preside . ¿Cómo puede contribuir a erradicar la desigualdad de género, las discriminaciones indirectas y la brecha salarial entre hombres y mujeres?

R. La Sala 4 podemos estar muy orgullosos porque se han dictado bastantes sentencias en ese sentido. En la discriminación directa e indirecta se ha aplicado como hermenéutica la perspectiva de género para procurar la igualdad real y efectiva ante situaciones de desigualdad y no sólo la igualdad meramente formal. En los convenios colectivos no aparece que una persona que tiene una categoría y es mujer cobre menos que otra con idéntica categoría y que es hombre, pero si aparecen discriminaciones indirectas mediante sutiles diferencias que consisten en dar nombres distintos a categorías profesionales cuyo trabajo es de igual valor. Por ejemplo, el plus voluntario fuera del convenio a las camareras de piso era muy pequeño, que en el 99,9 por ciento eran mujeres, y el plus de los camareros de bar, mayoritariamente hombres, era mayor. Vimos que siendo el trabajo de igual valor, la retribución no era la misma, por tanto no podía existir esa discriminación porque no había ninguna razón objetiva que permitiera esa diferencia económica y que había que retribuirlo de la misma manera.

P. Con el Covid-19 una de las nuevas realidades en el marco laboral ha sido el teletrabajo. ¿Puede incidir negativamente en la igualdad entre mujeres y hombres en las reducciones de jornada?

R. La reducción de jornada, excepto en un caso que fue al Tribunal Constitucional, la he pedido la mujer.

P. ¿Por...?

R. interviene. Fundamentalmente es por es que quien asume mayor responsabilidad en la cargas familiares. Y otro motivo por el salario que percibe la mujer, que es inferior al otro progenitor, mayoritariamente hombre. Ante estas cuestiones nada pueden hacer lo tribunales, no hay conflicto porque han decidido pedirlo libremente, no lo puede resolver un tribunal. Ahora bien, si que hay que avanzar socialmente más y que la asunción de responsabilidades familiares se haga de forma corresponsable entre los progenitores y se llegue a la deseable igualdad, pero los tribunales en estos casos no tenemos nada que resolver.

P. Y en cuanto al teletrabajo, una nueva realidad que se ha impuesto con la pandemia en el ámbito laboral, ¿Qué marco jurídico debería existir?

R. También parece que son las mujeres las que lo están solicitando mayoritariamente. La explicación que aportan los especialistas es que las mujeres hacen algo terrible, compatibilizar el trabajo con la vida familiar. Es decir, están atendiendo a la vez dos cosas, su profesión y a la familia, cuidado de la casa, dependientes mayores, lo que genera una situación de estrés enorme. Pero además, el teletrabajo tiene una desventaja porque genera un aislamiento social, cierta desvinculación de la empresa, de sus actividades, de los compañeros. En definitiva, del día a día. Aunque se vaya un día ala semana, no es lo mismo que si vas diariamente. Por tanto, el teletrabajo fomenta la invisibilidad en la empresa.

Por ello, creo que es una situación que no ha aflorado todavía con toda su crudeza, porque es relativamente reciente su práctica y no estaba generalizada como ahora. Tendremos que ver su evolución. Personalmente si veo que existe una tentación muy grande, por parte de muchas trabajadoras, a recurrir al teletrabajo para compaginarlo con actividades de la casa y familia, lo que supone que la mujer pierde otras cuestiones a las que no debe renunciar.

P. En este sentido, en la inteligencia artificial, diseñada por los hombres. Existe sesgo de género, por el patrón existente. ¿La clave es la presencia de mujeres en su diseño y desarrollo?

R. Si. Siempre se ha dicho como queda recogida en la ley orgánica de protección de datos que establece que no se puede hacer una selección de personal por los algoritmos, porque tiene sesgo. El algoritmo no es ciego, depende de los datos que se le han suministrado y habitualmente los suministradores de datos son hombres, aquí también hay que romper la brecha digital que está influyendo negativamente en el acceso laboral de las mujeres.

P. Por tanto la clave sería, para evitar esa discriminación, que existiera una mayor presencia de mujeres en su diseño y desarrollo.

R. Si, si si, claro, es es la clave como dice usted.

P. Ante esa coyuntura laboral ¿Qué marco jurídico precisa la sociedad española para afrontar con éxito la situación laboral surgida de la era post covid?

R. Sonríe. Marco jurídico hay mucho porque en tan sólo 8 meses han surgido 17 normas, hay que ver como evoluciona la sociedad ante la pandemia...

P. Pero sí es evidente es que hay que aproximar más la justicia a la realidad social actual y futura. ¿No?

R. Creo que el problema fundamental es que existe un desajuste entre la demanda y la oferta por parte nuestra. En la actualidad el servicio de justicia tiene medios materiales y humanos muy limitados en atención a lo que tiene que resolver, porque efectivamente van a aumentar notablemente las demandas, requerimientos, litigios por parte de los trabajadores , pero también por parte de las empresas debido a su mala situación económica. De hecho, van a ver muchos concursos de empresas y los juzgados de lo mercantil van a afrontar una avalancha para hacer frente a esta terrible realidad y van a verse desbordados como lo vamos a estar la jurisdicción social.

De hecho, acaba de salir un nuevo texto refundido de la ley concursal que contempla aspectos laborales muy importantes. En el ámbito social hay normas que tienen previstas la regulación de estas situaciones. Ahora bien ,si van a ser suficientes. No lo sé. Lo cierto es que todo indica que van a ser insuficientes porque la legislación no estádiseñada para atender la situación laboral y socioeconómica provocada por la pandemia.

P. En ese intento por aproximar la justicia a la sociedad. En ocasiones las sentencias resultan ininteligibles por su vocabulario y formalismo excesivamente rígidos. ¿Debería existir una jurisprudencia más próxima y asequible?

R. Agradezco mucho esta cuestión. Es una de las reivindicaciones que siempre he defendido. No sabemos hacernos entender por los ciudadanos y en ocasiones, no logramos que se entienda lo que decimos. Es verdad que a veces nos enfrentamos a cuestiones muy complejas, y que las leyes son un poco enrevesadas. Complicadas. Es cierto que no hay que perder el rigor técnico en las resoluciones, pero sí hemos de utilizar un lenguaje inteligible y asequible, que toda la ciudadanía pueda sentir que la entiende, sin que se la explique su abogado. Es decir, leyendo la sentencia sepa por que le han dado la razón o se la han quitado, cuáles son los motivos que han llevado al juez o jueza, magistrada, magistrado o tribunal a dictar esa resolución. Pero sí, hay que acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía.