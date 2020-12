La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que cumplirá con el cierre perimetral de la región durante las Navidades, pero no se plantea "arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía", ni impedir que los ciudadanos entren o salgan de la región para visitar a sus familiares o para trabajar.

Así ha respondido en el pleno de la Asamblea a una pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre el criterio aplicado por el Gobierno regional para mantener las restricciones de movilidad durante el próximo mes.

Ayuso ha señalado que "lo que vamos a hacer las comunidades autónomas es cumplir con los perímetros que han establecido durante todo el periodo de las Navidades", pero va a tener que ser el Gobierno el que diga con qué documentación y cómo acreditar lo de conviviente y allegados, ha subrayado.

La presidenta madrileña ha dicho que este viernes la Comunidad de Madrid anunciará nuevas medidas, así como campañas de cribados masivos a la vuelta de Navidad en ámbito universitario y distintas residencias.

"Vamos a seguir aplicando las medidas sensatas y quirúrgicas que hasta la fecha han dado buenos resultados, si bien no estamos conformes, no estamos tranquilos, no estamos confiados", ha asegurado.

Ayuso ha avanzado que el Gobierno regional tendrá que "ahondar" en nuevas zonas básicas de salud y seguirá comprando test de antígenos, en concreto 2 millones de pruebas, para seguir haciendo cribados masivos y detectando a las personas que están contagiando para que "el resto pueda seguir adelante con una vida más o menos normal" con el fin de "no enfrentar a la economía y la salud y hundirnos todavía más en la pobreza".

"Vamos a seguir con las mismas medidas que nos han traído hasta aquí con buenos resultados, vamos a seguir con la concienciación de los ciudadanos, con la ventilación, con los cierres nocturnos, y trabajando en el mismo sentido", ha recalcado.

Entre las medidas que continúan vigentes en la comunidad -exceptuando dos zonas básicas de salud con restricciones añadidas- están: grupos de 6 personas máximo; de 00:00 a 6:00 toda la actividad cerrada y no se puede salir a la vía pública; todos los comercios cierran a las 22:00 horas, y los bares y restaurantes a las 00:00 horas, aunque a las 23:00 ya no pueden aceptar clientes.