Araceli, una mujer de 96 años, residente en el centro de mayores Los Olmos de Guadalajara capital, ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid en España, nerviosa por la expectación mediática, pero "muy contenta" y confiada de que entre todos "el virus se nos vaya".

Ha sido a las 9.00 horas cuando Araceli, la residente de mayor edad, se ha sentado en una silla, se ha santiguado y ha recibido el ansiado y primer pinchazo en España de manos de una enfermera. "Muy bien, muchas gracias", han sido sus primeras palabras tras recibir la dosis y asegurar que no sentía ninguna molestia a un muy reducido grupo de periodistas autorizado para grabar y fotografiar el momento.

Tras la primera vacuna, ha sido el turno de Mónica, una auxiliar de enfermería y la trabajadora más joven de la residencia que se ha mostrado orgullosa de que haya llegado la vacuna a España y ha animado a la población a recibirla. "Que se vacune la mayoría, hay mucha gente que no ha podido llegar a tiempo".

Con estas dos inyecciones se inicia este domingo en España la esperada estrategia de vacunación contra el coronavirus que se seguirá en todas las comunidades autónomas y que también ha comenzado en el resto de países europeos.

Tras recibir sus primeras dosis -en 21 días recibirán un segundo pinchazo- tanto Araceli como Mónica han aguardado unos 15 minutos bajo observación de las enfermeras y han podido conversar con Marina, la directora de la residencia.

El Ministerio de Sanidad ha detallado en un comunicado que Araceli Rosario Hidalgo reside en el centro de mayores de Los Olmos desde 2013 y que Mónica Tapias trabaja en esta residencia pública desde hace diez años.

Araceli tiene una hija y un hijo, cuatro nietos y un bisnieto y es oriunda de Guadix (Granada), pero lleva 25 años empadronada en Guadalajara, mientras que Mónica es natural de Guadalajara.

En declaraciones a TVE las dos han subrayado que se sienten bien, que no notan ninguna molestia y que aceptaron sin dudarlo recibir estas primeras dosis.

"Yo acepté con mucho gusto", ha dicho Araceli, que "casi no ha sentido" la aguja y que "de momento" se encuentra muy bien. "Esperemos que nos deje en paz el virus", ha deseado Araceli tras recordar que vivieron momentos malos en plena pandemia por no poder salir ni ver a sus familiares.

Como un "honor" recibió Mónica en Nochebuena la propuesta de la directora de la residencia de ser la primera sanitaria en recibir la vacuna en España: "Le dije que sí, sin ninguna duda, solo le dije que igual me ponía un poco nerviosa por los medios de comunicación", ha bromeado.

Mónica Tapias ha explicado que solo se nota que el líquido entra tras el pinchazo, pero "nada más". "Estamos las dos bien, la gente se puede vacunar, es fundamental que la población se vacune y que entre todos aportemos nuestro granito de arena para parar esta enfermedad".

Como Araceli también la auxiliar ha recordado a los fallecidos en la residencia, trece por la covid. "Fue durísimo porque aunque estábamos nosotros no tuvieron el calor de sus familias".

Está previsto que en doce semanas la inmunización llegue a 2.295.638 personas a través de más 4,5 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y que se logre vacunar a toda la población durante varios meses.

Los primeros en recibir el ansiado pinchazo en España serán los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; los sanitarios de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y grandes dependientes no institucionalizados.

Nicanor, el primero en Madrid

Poco después, Nicanor, de 72 años, residente en la Residencia de Mayores de Vallecas, perteneciente a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), ha sido el primer madrileño en recibir la primera vacuna contra el Covid-19 de la Comunidad de Madrid, ha informado el Gobierno regional.

Procedente de Badajoz, vive en Vallecas desde los 4 años y desde hace dos reside junto a su mujer en esta residencia. Madrid ha comienzado así este domingo la vacunación contra el coronavirus con 1.200 dosis en tres residencias de mayores.

Las primeras dosis de la vacuna desarrollada por la compañía Pfizer han llegado a la residencia de Vallecas a las 12.26 horas en una furgoneta custodiada por la Policía Nacional. El primero en vacunarse ha sido Nicanor, que, tras recibir la vacuna entre aplausos de los sanitarios, ha declarado que no ha sentido dolor: "No me he enterado de nada. Todo perfecto".

A continuación, se ha procedido a vacunar José Antonio, de 78 años, un residente que fue periodista y que lleva en la residencia cuatro años y a María, de 86 años.

La residente más mayor del centro de Vallecas que ha recibido esta vacuna ha sido Gerarda, de 99 años. Después, seguirán vacunando en las residencias de de ancianos Las Azaleas, del grupo Asispa (en Ciudad Lineal) y Parque Almansa, de Ballesol (en Aravaca).