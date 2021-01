El Partido Popular ha exigido la dimisión del ministro de Sanidad, Salvador Illa, por estar "utilizando recursos de todos los españoles para su campaña de promoción personal".

"Illa no puede seguir un minuto más en el Gobierno utilizando recursos de todos los españoles para su campaña de promoción personal", ha señalado este sábado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, durante su visita a los municipios madrileños de Pinto y Parla para conocer los efectos de la nevada provocada por la borrasca Filomena.

Olano también ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "salga de su escondite" y "dé la cara" ante la tercera ola de la pandemia en España.

Asimismo, ha criticado al ministro de Sanidad por "utilizar su cargo en beneficio propio". Así, ha lamentado que "aproveche el Ministerio como plataforma para hacer campaña en Cataluña", ya que es candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat.

"Los españoles se merecen un ministro de Sanidad que se dedique al cien por cien a su responsabilidad. Illa tiene que presentar su dimisión de inmediato o ser cesado por Sánchez", ha subrayado.

En la misma línea, ha censurado la actuación del ministro de Sanidad que "se limita a ser espectador y comentarista de la realidad y que no lidera, no toma decisiones y no da explicaciones en el Parlamento".

El vicesecretario de Participación del PP ha advertido de que España vive días "alarmantes y preocupantes" por el incremento de contagiados y fallecidos y ha reprochado al Gobierno que "no tenga plan B ante el anuncio del retraso de la llegada de las vacunas de Pfizer".

"No sabemos a qué dedica el tiempo Pedro Sánchez. Si la actuación del Gobierno en la primera ola fue caótica, a partir de julio Sánchez se lavó las manos y dejó solos a los españoles y las comunidades autónomas frente al virus, y en esta tercera ola ni siquiera sale a dar la cara", ha criticado.

Por ello, Olano ha exigido a Sánchez que acuda al Congreso "a explicar a los españoles qué va a hacer ante este desbordamiento de contagios". "Tiene que ocuparse de los problemas de los españoles, de la vacuna, de los contagios, de la subida de la luz y no estar escondido", ha precisado.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno "tiene que liderar, coordinar, dar certidumbre y facilitar instrumentos jurídicos a las comunidades para tomar medidas sin tener el riesgo de que la justicia las anule".

Por último, ha recordado que el presidente del PP, Pablo Casado, "lleva 10 meses reclamando un plan b jurídico y después de todo este tiempo el Gobierno no ha hecho reforma alguna".