El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este lunes que la situación en España sería aceptable para viajar en Semana Santa si estamos en una incidencia acumulada de hasta 150 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en catorce días.

Estas han sido algunas de las consideraciones que ha hecho Simón al ser preguntado en la rueda de prensa en la que informa sobre la evolución de la Covid sobre si creía que se podría viajar en Semana Santa, una cuestión que inicialmente ha contestado: "No sé cuándo es Semana Santa, con lo que no sé qué margen tenemos".

Así ha contestado a las declaraciones de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, que se ha mostrado esperanzada de que la Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales.

Simón ha dicho que la evolución ahora es buena, pero ha advertido de que no podemos confundir una evolución aceptable con una situación aceptable, porque "nuestra situación será aceptable -ha subrayado- cuando estemos en incidencias de 50, 100 o 150 casos por 100.000 en 14 días".

Pero no será aceptable, según sus palabras, si estamos en 500, ni tampoco si estamos en 400, 300 o 250, ni en 200 casos por 100.000 habitantes, y -ha incidido- no sabe cómo estaremos en Semana Santa en esos momentos.

Con esas palabras Simón no ha querido contradecir a la ministra, pero ha insistido en que lo que tenemos que tener claro es que la situación buena para viajar no es que bajemos de 800 casos a 500. "No es la situación buena, la situación buena es bastante menos", ha concluido.