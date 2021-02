Acció Cultural del País Valencià (ACPV) reclama a la Generalitat Valenciana la reapertura de las emisiones de TV3 en la Comunitat y recalca que "ya es hora de que PSOE, Compromís y Podemos levanten la censura impuesta por el PP".

La entidad recuerda, en un comunicado, que "hoy, 17 de febrero, hace exactamente 10 años que el gobierno de Francisco Camps forzó ilegalmente el cierre de TV3 en el País Valenciano con una estrategia de ahogo económico a ACPV, que garantizaba la recepción de la señal, consistente en la imposición de multas y, sobre todo, la aprobación de una reforma que permitía aumentar todavía más la cifra de estas multas y convertirlas en periódicas". Por ello, recuerdan, "la Junta directiva de ACPV tuviera que elegir entre el cierre de los repetidores o la continuidad de la entidad".

Desde ACPV señalan que ellos "habían hecho llegar la señal de TV3 y Catalunya Ràdio" al territorio valenciano durante 26 años "de forma ininterrumpida y sin ningún tipo de problema ni conflicto". "Al contrario, con la permisividad de los sucesivos gobiernos valenciano y español --con la única excepción del periodo del ministro Barrionuevo, que también con multas intentó forzar la entidad a suspender la señal, como un adelanto por parte del PSOE de lo que más tarde tenía que hacer de forma más agresiva el PP", apostillan.

Igualmente, apuntan que el Tribunal Supremo "dio la razón a ACPV y declaró que el gobierno de Camps había cometido una ilegalidad, es decir, había delinquido". "Diez años después, ACPV continúa funcionando, y es el señor Camps quien ha sido expulsado de la política y con su nombre manchado y desprestigiado", afirman.

Sin embargo, objetan, una década más tarde ACPV no puede reabrir los repetidores que emitían la señal de TV3 y Catalunya Ràdio. En este sentido, detallan que los repetidores son tecnología de comunicación que han quedado inservibles, modelos ahora muy anticuados, y la entidad no dispone del dinero que implicaría comprar de nuevos y renovar todas las instalaciones. Además, entiende que esto tenía sentido "de manera temporal, mientras no hubiera un gobierno valenciano que no fuera autoritario y antivalenciano".

"La vocación de ACPV -prosiguen- es no es hacer eternamente de transportador de la señal de una televisión y radio públicas con unos instrumentos (unos repetidores y unas instalaciones) siempre insuficientes y precarios, y en condiciones de alegalidad, porque, además del acoso a la entidad se reforma la normativa para ahora sí, impedir la reapertura".

"Nuestra vocación era y es que, cuando llegara el momento, aquella recepción de la señal fuera asumida de forma plena, legal y normalizada por un gobierno valenciano verdaderamente democrático, enemigo de censuras y respetuoso con la lengua, y que además pudiera garantizar (con el presupuesto público) unas infraestructuras dignas".

Una vez en la mitad de la segunda legislatura "del cambio", el llamado Consell del Botànic, y, 10 años después, la "censura" que el Gobierno del PP impuso sobre TV3 y Catalunya Ràdio en la Comunitat "es mantenida por el gobierno tripartito de PSOE, Compromís y Podemos".

"No hay razones técnicas que lo justifiquen", asevera ACPV, que añade que en el múltiplex que actualmente tiene el Gobierno valenciano hay espacio para, al menos, emitir el canal principal de TV3; y, en cualquier caso, existe la opción del múltiplex estadístico, que depende exclusivamente de la voluntad del Consell.

Sin justificaciones legales

En la misma línea, inciden en que "tampoco hay justificaciones legales, ya que las Corts aprobaron (todavía estando vigente la mayoría absoluta del último gobierno valenciano del PP) el intercambio de señales entre las televisiones y radios públicas catalana y valenciana, y À Punt ya hace tiempo que funciona". De hecho, el Botànico "está incumpliendo una decisión del parlamento valenciano, esto es: el ejecutivo valenciano desprecia y desatiende la voz de la representación de la soberanía del pueblo valenciano, que es, no lo olvidamos, Les Corts, no el poder ejecutivo, un principio de democracia elemental", afean.

Asimismo, rechazan posibles justificaciones políticas, puesto que "todas las fuerzas del Botànic han hecho pública la voluntad de buscar vías de diálogo, entente y colaboración con las fuerzas económicas, sociales y también institucionales de Cataluña".

Finalmente, "no hay justificaciones democráticas: todos los tribunales demostraron que el cierre se había forzado de manera ilegal", por lo tanto, "lo lógico y democrático hubiera sido revertir la ilegalidad". Por todo ello, desde Acción Cultural exigen al gobierno del Botánico que haga realidad "el cambio" que afirma representar.