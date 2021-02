El portavoz de Catalunya en Comú en el Congreso, Joan Mena, ha explicado que en la reunión que mantendrán esta tarde los comunes con ERC les pedirán que abandonen la idea de repetir Govern con Junts y se sumen a una opción de izquierdas, una opción de cambio que, según los morados, "ha dejado clara las urnas".

En rueda de prensa, Mena ha dicho que lo "importante" es que "independientemente de la fórmula de Govern", Comunes, ERC, PSC y/o la CUP busquen cómo ponerse de acuerdo para un ejecutivo autonómico "de izquierdas" que priorice "tanto la salida social a la crisis de la COVID" como "la vía del diálogo para resolver el conflicto político".

Mena, que ha reconocido que es "un escenario difícil" por los vetos de PSC y ERC, no ha cerrado la puerta a la opción de un ejecutivo catalán con ERC y la CUP, aunque quedarían a expensas de abstenciones de terceros. Con la formación anticapitalista todavía no tienen cerrado encuentro presencial, aunque habrían tenido varios intercambios telefónicos. "Si ERC y la CUP están de acuerdo en apostar por el diálogo y dar un respuesta social a la crisis tenemos margen para entendernos. Y también necesitamos la participación del PSC porque es una fuerza de izquierdas que ha tenido un buen resultado", ha dicho.

Mena ha seguido: "Está claro cuál es el terreno de juego y de qué manera nos tenemos que entender. Y no estoy intentando hablar de quién debe estar dentro (del Govern) y quién fuera. Necesitamos ver cuáles son las mejores fórmulas", ha añadido. "No se entendería que las urnas den el Parlament más de izquierdas de la historia y las cuatro fuerzas de izquierdas no seamos capaces de ponernos de acuerdo", ha reflexionado. Mena ha recordado que ellos son "incompatibles" con Junts, pero que no así deberían serlo las cuatro fuerzas que consideran de izquierdas.

Por ello, más que de quién debe estar dentro del Govern y quién dando apoyo desde fuera, Mena ha apostado por acordar las políticas que debería defender ese ejecutivo, un acuerdo programático que además de salida social a la crisis y diálogo también debería incluir una política justa de vivienda, entre otros asuntos.

Por otro lado, en la línea de lo ya apuntado por la líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha trasladado su negativa a que "se pierda el tiempo" con "investiduras fake", en referencia a la opción de que el ganador de las elecciones del 14F, Salvador Illa, se presente a la investidura pese a no tener los apoyos asegurados.