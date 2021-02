La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha cerrado este martes la puerta a presidir el PP de Madrid, el que considera su "casa", aunque cree que se puede estar en la formación "de muchas maneras".

La dirigente madrileña ha incidido en que su recorrido ha sido "al revés" porque lo lógico hubiera sido ser presidenta del partido y después haber sido candidata. "Como esto ha cambiado y en un año he vivido tantas cosas increíbles e históricas, no sé cómo seré ni quién seré dentro de otro año, ni tampoco nuestra organización. Como el futuro está abierto yo por ahora hago siempre una lista de prioridades y dificultades y... tenemos de todos los colores en estos momentos. Es en lo que me centro", ha declarado.

Si bien, Ayuso ha trasladado que es su "casa" y el lugar donde ha crecido políticamente. Además, ha hecho hincapié en que ha sido "militante de base" y adora su organización. "La quiero y confío y creo en ella pero se puede estar en ella de muchas maneras", ha concluido.