Andrea Levy nos relata cómo es su vida sufriendo la enfermedad de fibromialgia



"Tomo muchos medicamentos que me secan la boca y me cuesta pronunciar y vocalizar correctamente. He tenido que soportar que digan que voy bebida a trabajar"