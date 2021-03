La presencia de las mujeres en la cúpula judicial sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Sobre esta cuestión reflexionan sin tapujos cuatro magistradas : Maria Luisa Segoviano, Presidenta de la Sala 4 de lo Social del Tribunal Supremo. Encarnación Roca Trías, Vicepresidenta del Tribunal Constitucional , María Félix Tena, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y Victoria Rosell, magistrada y actualmente Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Las cuatro coinciden en un diagnóstico: La igualdad y la paridad en el poder judicial todavía sigue siendo en 2021 un asunto sin resolver. Afirman con datos que mientras las mujeres son mayoría en la justicia de base, existe una discriminación en la representación en los órganos de gobierno. Abogan por educar en igualdad de género desde la infancia y en extenderla a todos los ámbitos profesionales para atajar de raíz la cuestión. Su sentencia sobre la presencia de la mujer en la cúpula judicial es firme y rotunda: Suspenso. Censuran la actual composición del Consejo General del Poder Judicial. Abogan por su renovación, por el respeto a la paridad e igualdad real y efectiva en toda la cúpula judicial. Las mujeres piden paso ya en el gobierno de la Justicia.

Pregunta. Para iniciar el debate les planteo abrir con la igualdad en la Justicia y si existe discriminación de género. ¿Quién es la primera en intervenir?

Respuesta. Encarnación Roca Trías Vicepresidenta del Tribunal Constitucional.

Yo misma. Si examinamos la situación actual, el número de mujeres que estamos trabajando en la Justicia como juezas o magistradas la coyuntura es la siguiente. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde el año 2013 por primera vez las mujeres superan a los hombres en la carrera judicial. En 2018 el 53,2% de las mujeres ocupan puestos como jueces o magistradas. En 2020, excepto en el tramo de edad comprendida entre 56 y 60 años, hay más mujeres que hombres de manera absoluta. De hecho, el 53,9% son mujeres frente al 46,1% de hombres. Creo que si tuviera que haber proporcionalidad de verdad en el Consejo General del Poder Judicial deberían respetarse estos porcentajes y haber más mujeres que hombres como miembros del Consejo.

El porcentaje de mujeres es cada vez mayor, sobre todo entre las jóvenes. El 67,2% en juzgados de primera instancia son mujeres, pero en los órganos colegiados se invierte la proporción. En los cargos de Audiencias Provinciales, presidentas de las mismas, así como en los Tribunales Superiores de Justicia la situación cambia. Esa es la cuestión. No se corresponde el número de mujeres en la justicia con el porcentaje de mujeres que ocupan cargos en los órganos de gobierno.

R. Interviene Maria Luisa Segoviano, presidenta de la Sala 4 de lo Social del Tribunal Supremo. Quiero concretar los datos que ha aportado Encarna respecto al desempeño de cargos de las mujeres en la cúpula judicial. Según la memoria del Plan de Igualdad de 2020 del Consejo General del Poder Judicial tenemos unos datos objetivos e incontestables. Mi primera observación es que la representación de la mujer en la cúpula judicial es un fiel reflejo de lo que sucede en el resto de la sociedad. Me refiero a la presencia de la mujer en la dirección de las grandes empresas, bancos, compañías de seguros, en donde debería existir una composición equilibrada de mujeres y hombres.

En los Tribunales Superiores de Justicia sólo hay dos presidentas. En las presidencias de Audiencias existe una desproporción enorme, sólo hay 10 presidentas frente a 40 magistrados presidentes de audiencia. En este estudio del Consejo hay un dato que me ha descorazonado. Muchos cargos de libre designación, que necesariamente han de ser solicitados, no lo piden las mujeres pese a contar con suficientes años de prestación de servicios. Una cuestión en la que hay que profundizar.

P.- Encarnación Roca y Maria Luisa Segoviano han puesto sobre la mesa dos cuestiones. Ambas coinciden que en la administración de justicia la presencia de mujeres es amplia, pero no así en los órganos de gobierno. ¿Es la Justicia un sector conservador?

R. Encarnación Roca Trías. Creo que cuando aplicamos los principios de mérito y capacidad, por ejemplo en una oposición, las mujeres ganan. Cuando se trata de acceder a un cargo, las mujeres pierden. Esto debería ser objeto de reflexión. Porque desde 2013 las mujeres ganan las oposiciones, mientras que según se asciende en los peldaños de la administración de Justicia, la presencia de la mujer desciende. Eso es un hecho. Algo pasa.

Interviene Victoria Rosell, Magistrada y Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Coincido con Encarna y María Luisa. De los datos que han aportado queda de manifiesto que cuando sólo depende de la formación y del esfuerzo y en una edad en la que mayoría no hemos llegado a la maternidad, ahí no sólo no existe diferencia sino que las mujeres estamos más presentes en la base de la carrera judicial, conocida como la “Justicia de trinchera”. Sin embargo, cuando entran criterios de discrecionalidad y de supuesta valoración de méritos, de cómo hemos construido los méritos, en ese sentido, la pregunta que planteo es: ¿A qué llamamos méritos? Los méritos también tiene un sesgo de género que se entrecruza en las vidas de las mujeres.

Precisamente hace poco hemos conocido una sentencia de un juzgado central de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional que reconocía a la doctora María de la Fuente Freire una discriminación indirecta por género en la evaluación de su trayectoria científica. Y efectivamente leída la sentencia, computaban los primeros cinco años de contrato. Había tenido una doble maternidad. El Instituto Carlos III se ha visto obligado a revisar la valoración. Es decir, los méritos también tienen sesgo género.

P. Méritos y sesgo de género.

R. María Félix Tena, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Me gustaría abordar la pregunta concreta que nos has planteado sobre el papel de la mujer en la Justicia y si la Justicia es un ámbito más conservador que otros. Me acojo a la interpretación que ha aportado María Luisa. La infrarrepresentación de la mujer en la Justicia, como muy bien ha dicho Encarna, es mayor conforme subimos en el escalafón de los órganos de gobierno. Esa situación, como también ha señalado Maria Luisa, es consecuencia de la coyuntura que existe en todos los ámbitos sociales. Es decir, lo que sucede en la cúpula judicial, la escasa representación femenina, se da desgraciadamente también en todos lo ámbitos profesionales, incluso en profesiones feminizadas como la educación. En la educación universitaria hay muy pocas rectoras o decanas de Facultad, e incluso en los colegios, las directoras de primera y secundaria son un número bastante inferior respecto al de los hombres.

El ámbito judicial es un fiel reflejo de lo que sucede en nuestra sociedad. Tenemos que ser conscientes que ese techo de cristal, que para mí no es de cristal por que es visible, es un techo que no terminamos de romper como sociedad, tanto en el ámbito judicial como en otros, incluyendo el sector público.

P.- Ha afirmado que no se consigue romper el techo de cristal en la Justicia. Los motivos

R. Interviene rápidamente María Félix Tena. Pues por ejemplo, en la composición de salas de gobierno cuando se elaboran las listas, no se contempla que sean paritarias. De hecho no lo son. Partimos de salas de gobierno donde la inmensa mayoría no guardan la paridad exigible por no presentar unas listas paritarias. A partir de ahí vamos arrastrando una carencia de méritos. Y abro otra cuestión. Los casos de excedencia por el cuidado de hijos, el 80% que lo solicitan son mujeres. Sólo un 20% de hombres la solicitan.

Esa situación perjudica a la mujer, porque cuando la mujer va a portar méritos no puede presentarlos. No tanto por el número de años que se le exige en la carrera para optar a presidencias de audiencias, que son 10 años o 15 para magistrada del Tribunal Supremo o presidenta de Tribunales Superior, sino por que no ha podido completar su formación. No ha podido impartir ponencias, asistir a conferencias, escribir artículos... Es decir, cultivarse en su profesión. Lo ha delegado todo para cubrir la atención y cuidados de los hijos. Por tanto, no ha podido desarrollar esas actividades de formación porque la ha destinado a cubrir la atención familiar. Sin embargo, los hombres no tienen incorporada esa posibilidad que le ofrece lay ley. Siempre somos las mujeres las que desempeñamos la función familiar que repercute en que tengamos menos méritos y también que existan, por tanto, menos solicitudes de mujeres para acceder a cargos.

Maria Luisa y Encarna también han comentado esa situación. La lista de solicitudes de mujeres que optan a cargos es menor que la de hombres. ¿Por qué? Por que las mujeres volvemos a cargarnos a la espalda la organización familiar y, precisamente, esa atención a la familia va en perjuicio del desarrollo como profesional. Es decir, la mujer lo ha delegado todo y lo ha pospuesto todo en sus aspiraciones legítimas como profesional por “la paz familiar”.

P. Victoria usted ha mencionado antes que en la cerrara judicial existe sesgo en la valoración de los méritos para optar a cargos.

R. Victoria Rosell. Primero quiero señalar que estoy completamente de acuerdo con María Félix. Respecto a la cuestión de la existencia de sesgo en la valoración de méritos. Por añadir una evidencia. Todavía es mayor ese sesgo en los méritos internacionales. En las relaciones internacionales la diferencia es del 95% quienes se pueden permitir unas estancias fuera que luego, además, tiene un mayor peso que la formación en cuanto al curriculum.

Interviene Encarnación Roca. Quería puntualizar cifras respecto a lo que ha apuntado María Félix sobre la excedencia. El dato que has dado del 20% de hombres que solicitan la excedencia por cuestiones familiares es muy optimista. Datos del Informe sobre Estructura de la Carrera Judicial de 2020 publicado por el Consejo General del Poder Judicial: Jueces y magistrados en excedencia voluntaria por cuidado de hijos, distribución porcentual por sexo. Edad: de 31 a 40 años la mujer representa el 92,3 por ciento, los hombres son el 7,7%. En edades entre 41-50 años, el 100 por cien son mujeres, 0 hombres. El 94,7% de las excedencias por cuidado de hijo son solicitadas mayoritariamente por mujeres, sólo el 5,3% lo piden hombres.

Interviene María Félix Tena. Pues fijate.

Encarnación Roca. Los datos están ahí. También me gustaría aportar otra cuestión. Se trata de un caso especial. El del Tribunal Constitucional, que no forma parte de la estructura judicial y la elección de los miembros es muy diferente. En los 40 años que lleva el Tribunal Constitucional funcionando sólo 6 mujeres hemos sido propuestas por el Senado y el Congreso, pero ni hemos sido propuestas por el Gobierno ni por el Consejo General del Poder Judicial, que hasta la fecha nunca lo ha presidido tampoco una mujer.

Y vuelvo a decir que ni el Gobierno ni el Consejo General del Poder Judicial han propuesto nunca una mujer. Como si no hubieran mujeres. Y quiero añadir un dato curioso. De las 6 mujeres que hemos ostentado un cargo en el Tribunal Constitucional, tres hemos sido vicepresidentas, y sólo una mujer ha sido presidenta. Esto es curioso, porque quienes elegimos al presidente y vicepresidente somos miembros del Tribunal. Y en el Constitucional, los partidos políticos si influyen lo hacen indirectamente, no directamente.

Otro dato más. Cuando entré en el Tribunal Supremo por el quinto turno, fui la quinta mujer en 2005. En aquel momento, ninguna de las mujeres estábamos casadas. Yo estaba divorciada con un hijo. Margarita Robles, Celsa Picó y Milagros Calvo eran y siguen siendo solteras. Es decir algo pasa. Son datos. Creo que el Consejo debería estudiarlo. Ya tiene las estadísticas que están muy bien hechas, que las estudien.

Interviene Maria Luisa Segoviano. Me gustaría aportar otro dato. Los cargos de libre designación los nombra el Consejo General del Poder Judicial, que está compuesto por 21 miembros, 12 hombres y 9 mujeres. En este caso su composición es equilibrada. Ahora bien, la comisión de calificación que propone la terna para nombrar a los cargos de libre designación del Consejo General del Poder Judicial está integrada por 7 miembros, 6 hombres y sólo una mujer. Existe un gran desequilibrio en la composición de la comisión, si tenemos en cuenta además que en todo el Consejo existe suficiente número de mujeres. Estamos hablando de 9 mujeres. Debe existir una composición más equilibrada en la comisión.

P. ¿Por qué existe ese desequilibrio en la comisión de calificación?

R. Maria Luisa Segoviano. Bueno en otros años ha existido una mayor proporción. Pero en 2018 se llegó a esa composición de seis hombres por una mujer, que parece un poco llamativa.

Victoria Rosell. Quería aportar también una visión con esa “finezza”, finura jurídica que queremos aplicar a la legislación y al ordenamiento jurídico. Creo que no se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa. Quiero decir, que no sólo hay que mirar la cantidad, sino la calidad con la que se accede a las instituciones y a qué funciones se llega. Además, tampoco podemos acostumbrarnos a que exista una composición paritaria, como ha dicho Maria Luisa de 12-9. Pero en el reparto interno de funciones, por ejemplo, la comisión de igualdad siempre esté integrada por mujeres porque es considerada, y sin aceptar el término, “cosa de mujeres”. Pero la comisión de selección, los nombramientos, son como el Soberano “cosas de hombres”.

P. Las cuatro coinciden en señalar que la presencia de la mujer es mayoritaria en la Justicia de base, de “trinchera” como ha calificado Victoria Rosell, pero en la cúpula judicial, en los órganos de Gobierno de la Justicia, existe un freno. María Félix Tena ha apuntado que la mujer tiene que optar y elegir entre la familia y su profesión como han compartido también Encarnación Roca y Maria Luisa Segoviano. ¿Son partidarias entonces de legislar esa situación?

R. María Félix Tena. Al margen de lo que plantea que me parece una cuestión muy interesante. En mi opinión, la socialización de la igualdad es una asignatura pendiente. Mi caso. Estoy casada con tres hijos mayores, pero han sido pequeños. Nunca he solicitado una excedencia por una cuestión básica: Creo que cabe una perfecta compatibilización entre mi vida profesional y mi vida personal.

Para mí se trata de una cuestión de mentalidad. No me siento ni peor madre, ni peor mujer, ni peor profesional porque haya optado por compatibilizar mi profesión y mi vida familiar. No por priorizar una sobre otra, porque ambas son compatibles, pero compartiendo y delegando. Los hijos tienen madre y padre. Por tanto, puedo ejercer mi profesión.

Nuestras compañeras de “trinchera” me rebaten los datos que ha aportado Encarna, pero el cambio no ha de venir necesariamente por un trámite legislativo. Defiendo una resocialización y nueva mentalidad de la sociedad en general. No sólo de la mujer, ya está bien de echarnos “mochilitas” encima y que sea la mujer la que debe cambiar la mentalidad y conseguir la conciliación. La conciliación también es una cuestión de los hombres, que tienen que demandar el cuidar de sus hijos. Cuando el cambio de mentalidad sea absolutamente igualitario, el resto vendrá de corrido. Debemos de partir de una auténtica revolución que debe ser educativa y social. Y sino estaremos poniendo parches, supliendo legislativamente esa transformación social. E insisto, hasta que no atajemos educativamente y socialmente la igualdad de género, seguirá existiendo la desigualdad actual entre mujeres y hombres.

P. María Félix Tena ha expuesto la necesidad de cambio de mentalidad en la sociedad para que exista una igualdad real y ha hablado de una revolución educativa. Educar en igualdad. ¿Que opinan ustedes?

R. Maria Luisa Segoviano. Quería decir que efectivamente hay un potente instrumento normativo: La Ley Orgánica 3/2007 que en su artículo 44 sobre la corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares establece los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares. La ley reconoce al otro progenitor el derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social.

De tal manera que las responsabilidades familiares se van asumiendo por los dos miembros de la pareja de forma coresponsable e igualitaria. Es decir, evitar que una de las partes, la mujer, sea la que asuma una carga excesiva de obligaciones familiares y por contra, el hombre, siga teniendo mucho más disminuida su responsabilidad familiar.r

Hasta ahora, la corresponsabilidad familar entre mujeres y hombres todavía no se ha conseguido. En ese sentido, comparto lo que ha indicado María Félix. Mientras la sociedad no asuma esta igualdad, estaremos en una situación como la actual. Hay que educar en igualdad desde la infancia, a los niños, jóvenes y en los adultos evidentemente. Lo que conllevará a una concienciación de la sociedad.

No podemos olvidar que hay sectores claramente renuentes a esta igualdad. Por tanto, debe haber una conciencia social clara en la igualdad y en la corresponsabilidad de las funciones familiares. Pero hasta entonces, hasta que se alcance esa conciencia social, pues quizá haya que pensar en otros instrumentos.

En ese sentido, no sería disparatado proponer en el Consejo que para poder aspirar a un puesto de libre designación la relación de méritos a aportar se deba matizar.

¿Cómo se puede exigir a mujeres que están asumiendo la doble carga, profesional y familiar, que dirijan cursos, seminarios, fomenten sus relaciones internacionales y se vayan a vivir a otras ciudades fuera del país?. Es muy difícil. No obstante, he de decir que hay compañeras que lo hacen, que son verdaderas heroínas, porque compaginan todas las cargas familiares con la formación profesional, pero es la minoría. Mi opinión es que no se puede exigir a todas las compañeras está situación, que además en muchos casos desemboca en estrés, ansiedad y en su salud física y mental.

Victoria Rosell. Por eso volvería a retomar la cuestión de los méritos, como ha mencionado Maria Luisa. Claro que una mujer no considera una pérdida de tiempo el formarse en la carrera con seminarios o estancias internacionales pese a la doble carga que llevamos. En los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, además de los méritos, está el “pasillo”. La vida social. Encuentros más informarles, salir a tomar algo. Y esa “vida social profesional” realmente las mujeres en muchos casos o no nos lo podemos permitir, o renunciamos, porque consideramos que la vida social son otras laborales que dan sentido a la vida. Pero para entrar en las ternas, más que para ser nombrada presidenta de una sala, en ocasiones se tiene en cuenta el hecho de moverte en un círculo en el que previamente han tenido que hablar de ti, de lo que has hecho en la carrera. A esa “actividad social” ciertamente si que le dedicamos poco tiempo.

Otra cuestión que quería apuntar como ha señalado María Félix hay que hacer mucha pedagogía social en igualdad y por supuesto en los tiempos que corren con la existencia de fuerzas reaccionarias. Es conveniente incorporar en el curriculum las labores de cuidado, atención a la familia y de personas dependientes. De hecho, hay ejemplos en el cuerpo de letrados del propio Consejo y especialistas de derecho en la Unión Europea. Es una línea que se puede habilitar y objetivar. Me parece que es un horizonte que las mujeres deberíamos lanzar y proponer, porque nadie lo va ha hacer por nosotras.

P. Encarnación, su turno

R. Encanación Roca. Quiero decir primero que creo muy poco en el valor de la Ley como solución a los problemas, no se resuelven con una ley. Comparto la visión de María Félix. Ha de existir una concienciación de la sociedad porque las inercias son más potentes que los cambios. Dicho esto, también es verdad que deben concurrir toda una serie de incentivos a nivel impositivo, de beneficios sociales etc, para favorecer que las mujeres estemos donde debemos estar. Por citar un ejemplo, hace poco tiempo me vino a ver una letrada del Tribunal para comunicarme que se marchaba a su puesto inicial porque ya veía que su etapa profesional aquí había concluido. Se marchaba a una labor vinculada con la ecología y demografía que es una cuestión que afecta mucho a las mujeres en todos los ámbitos.

Se pueden incentivar muchos mecanismos sin necesidad de recurrir a una ley. ¿Por qué no fijamos tipos impositivos más claros para las mujeres que se ocupan de la familia?

En mi opinión hay que establecer medidas más efectivas. Hacer una ley sobre igualdad esta bien, pero hay que emprender medidas efectivas por el Ejecutivo, gobiernos autonómicos y del gobierno de los jueces que tienen competencias. Una buena gobernanza requiere tomar medidas más pegadas a la sociedad, sino dentro de 20 años, aunque yo no estaré, vosotras sí participaréis en otro foro hablando de la misma situación en la que nos encontramos hoy las mujeres.

Victoria Rosell. Estoy de acuerdo con Encarna que efectivamente existe esa inercia que tendemos a solucionar cuestiones sociales con leyes que luego no se aplican, que no se concretan en políticas públicas. Todavía hay que comunicar mucho a la ciudadanía sobre política fiscal, medidas públicas en educación, urbanismo... Todo tiene una perspectiva de género, hasta los planes de evacuación de un edificio pueden tener perspectiva de género, u obviarla.

La salud ha sido para mi un gran descubrimiento. Los síntomas los catalogan los hombres. Es una evidencia de que la mirada masculina sobre la salud femenina no es funcional para la salud de toda la ciudadanía o al menos del 51%. Estoy de acuerdo que el valor de la ley es el que es. El ordenamiento jurídico que tenemos ciertamente necesita, en algunas cuestiones, actualizaciones e integración, en lugar de elaborar leyes nuevas.

En mi breve paso por el Congreso he vivido la experiencia de que existe una dinámica de nombrar a las leyes por el apellido, lo que evidencia una parte de ego personal por dejar una impronta.

Por ejemplo, en 2018 se votó en el Congreso no ampliar la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que fue un referente internacional que nadie discute, y que como digo se votó en contra de su ampliación a la violencia sexual, que llamamos violencia machista o violencia de genero en el sentido del Convenio de Estambul no limitada a pareja o ex pareja. Pues bien, ahora tenemos en marcha una Ley Orgánica Integral de Garantía de violencia sexual cuyo articulado, lo acaba de decir el Consejo Fiscal, es muy parecido a la Ley 1/2004 en medidas para las funcionaras, trabajadoras, la infancia, orfandad, vivienda... Tenemos un exceso de normas. Lo importante, más que la existencia de leyes, es la voluntad política y las medidas públicas en aplicarlas.

En ese sentido, las juristas tenemos muy claro que las leyes en general no solucionan los problemas de la ciudadanía. Es un poco engañoso que por parte de cualquier Ejecutivo o Cámara legislativa nos vengan con soluciones a través del BOE, porque aunque me parezca una frase muy cruel, es verdad que el papel no aguanta todo.

Maria Luisa Segoviano. Al margen de mostrar mi acuerdo con Victoria y con Encarna que las leyes no resuelven la igualdad, si que quiero decir que contribuyen o que facilitan el camino. Me refiero a la Ley Orgánica 3/2007 que tiene dos artículos, el 4 y el 15, que para mí han sido la clave de bóveda que nos ha permitido a la Sala 4 dictar una serie de sentencias aplicando la perspectiva de género. El artículo 4 y el 15 hablan de la igualdad de trato y oportunidades que ya es un principio que informa al ordenamiento jurídico y ha de observarse en la interpretación y aplicación de las leyes.

En ese sentido, nos hemos encontrado con normas laborales, de seguridad social que establecían discriminaciones indirectas, por supuesto que directas hoy en día es difícil que se den. La única manera de conseguir una igualdad real y efectiva era aplicando este principio informador del ordenamiento jurídico que recoge la Ley Orgánica 3/2007, que es la igualdad. No sólo de trato sino de oportunidades. No sólo la igualdad formal, sino la igualdad real y efectiva.

Como digo para nosotros ha sido un instrumento muy útil. Lo citamos profusamente en varias resoluciones sobre todo en los dos últimos años en materia laboral y de seguridad social. Ha contribuido bastante en cuestiones que se nos han planteado de desigualdad de retribución, de brecha salarial encubierta en asuntos sobre los planes de igualdad, que a veces desencadenaban desigualdades. En definitiva se trata de conseguir la igualdad efectiva aplicando este principio, no como una interpretación literal de la norma, sino viendo la finalidad que se pretende conseguir. Y hemos logrado en algunos supuestos, no en todos, aplicar o restaurar la igualdad.

P. Tomando la intervención de Maria Luisa Segoviano sobre el Plan de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Dos cuestiones. La primera, ¿funciona? Segunda ¿Qué reformas creen que se han de abordar? En el caso de que consideren que hay que reformarlo.

R. Interviene Maria Luisa Segoviano. El Plan de Igualdad de 2020 tiene una primera parte que examina los avances que se han producido sobre el de 2013. En el de 2020 se constata que todas las salas del Tribunal Supremo cuenta con la presencia de mujeres. Hay salas, como en la Sala 4, donde hay prácticamente paridad, 5 magistradas por 6 magistrados. En la sala de lo penal costó mucho que accediera la mujer. Actualmente solo hay tres. Es una sala que dicta sentencias muy importantes en materia de violencia de género, que Victoria las debe conocer muy bien.

Yo creo que si se ha avanzado. Han pasado 7 años y en este tiempo la sociedad ha evolucionado y ha habido una mayor conciencia respecto a la igualdad. No obstante, creo que no estaría de más revisar el Plan de Igualdad del Consejo y consultar a los profesionales sobre los problemas o soluciones detectados para conocer la causa o causas que llevan a las mujeres a solicitar en menor número puestos de libre designación. Y también saber las dificultades de formación con la que se encuentran las mujeres.

Quizás habría que pensar en una exención o disminución de la carga de sentencias para poder realizar determinados cursos, esa podría ser una solución. Otra, que con la Covid-19 estamos recurriendo a ella, es fomentar la formación online.

El teletrabajo tiene ventajas e inconvenientes. Una de ellas es la vocación que tenemos de asumirlo todo, de compatibilizar el trabajo con cuestiones familiares. No se pueden asumir ambas funciones, aunque la tecnología a veces nos inclina a este exceso de responsabilidad. Pero dicho esto, en una situación normal la formación online sería un modo para que muchas compañeras puedan presentar los méritos que actualmente se exige para ostentar un cargo de libre designación.

No obstante, también me gustaría trasladar a todas las compañeras que tengan confianza en sí mismas. A veces es lo que falla. No se por qué, pero las mujeres tenemos una especie de reparo impuesto por la sociedad. Una frase muy extendida: Esa es una ambiciosa. No. Es una mujer que tiene ganas de ejercer una progresión en su profesión exactamente igual que tienen los hombres y nadie los tacha de ambiciosos. Quizás deberíamos tener más confianza en nosotras mismas. A lo mejor también esa falta de confianza viene dada por que no se nos designa, también puede ser. Todas estas cuestiones creo que deberían plantearse en los Planes de Igualdad.

P. ¿Alguna observación sobre lo que ha expuesto Maria Luisa Segoviano?

R.- Victoria Rosell. Del Plan de Igualdad de la carrera judicial hay medidas que me parecen muy sugerentes. Otra cuestión es que realmente se apliquen. Hay cuestiones que hemos abordado anteriormente, como la que ha sugerido María Félix sobre la composición de las salas de gobierno que deberían ser paritarias y para ello es muy importante que también lo sean las listas electorales. Es muy importante la paridad porque al final con o sin la participación de las mujeres, se decide sobre los permisos, la formación y otras cuestiones estatutarias que nos afectan de pleno en el trabajo diario.

También hay otra cuestión relevante como no tomar en consideración negativa para el derecho a la promoción profesional haber hecho uso de los derechos de conciliación. Otra cuestión relevante es la de desagregar datos por género, que me parece importante porque sobre los datos es como se hacen las políticas y las medidas de gobierno rigurosas y no sobre el imaginario colectivo, que también tiene un prejuicio evidentemente masculino.

Aunque personalmente lo más importante en mi opinión del Plan de Igualdad de la carrera judicial serían las medidas relativas a la formación, es decir, juzgar con perspectiva de género y la formación inicial en la escuela judicial, la formación continuada en la promoción profesional.

Y una medida que desde mi cargo actual de Delegada del Gobierno contra la violencia de género me parece muy simbólica que funcione de verdad en la judicatura es garantizar la aplicación del protocolo anti acoso por razón de sexo, contra la discriminación y favorecer la recuperación del proyecto vital de las víctimas de violencia. Es muy simbólico para convencer a la ciudadanía que la violencia es trasversal, que no es una cuestión de clases sociales. Por ello, me parece muy importante que la carrera judicial se autoreconoce parte de esa sociedad que también es víctima. Se que esta visión está plenamente participada por mi cargo actual, pero agradeces muchos los gestos, datos, documentos y la apuesta de la visibilización de que la violencia no es una cuestión de clase social, sino que nos afectada a todas las mujeres y que en la judicatura también existe.

P. Otra cuestión pendiente es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Creen que ha llegado la ahora con esta renovación del Consejo de que exista una mayor presencia de las mujeres en su composición y en los órganos de Gobierno de la Justicia? ¿Debería presidir el Consejo una mujer y que hubiera una mayor presencia en todas las salas, sino en su mayoría?

R. María Félix Tena. Comienzo yo. Primero mostrar mi acuerdo con todo lo que han señalado Maria Luisa, Victoria y Encarna. Segundo, respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mi posición es clara. Cuando un órgano constitucional tiene un espacio temporal de vigencia y transcurre el mismo y no se renueva, desde luego eso es una anomalía que repercute en la normalidad de la vida pública e institucional. Por lo tanto, ¿Sería conveniente que se renovase el Consejo General del Poder Judicial una vez terminado su mandato? Sí. Segundo, ¿Cómo y de qué manera hay que hacerlo? Centrándonos en el núcleo de debate de este foro. Independientemente de la forma con que se renueva el Consejo, lo sustancial es que se mantenga una paridad de género en su composición.

El órgano de gobierno de la Justicia no puede quedar al margen de la paridad entre hombres y mujeres. La composición paritaria del Consejo puede conllevar y promover un mayor equilibrio en todos los órganos de la pirámide, de eso no me cabe la menor duda. Por ese motivo, la composición del Consejo General del Poder Judicial debe ser paritaria. A partir de ahí, seguir trabajando y luchando en una resocialización y reeducación de todos y de todas para lograr el acceso a los órganos de Gobierno, hecho que desgraciadamente todavía las mujeres nos encontramos en una situación precaria, con un acceso muy vedado y mermado.

P. Maria Luisa Segoviano, como Presidenta de la Sala 4 de lo Social del Tribunal Supremo. ¿Cuál es su opinión sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sobre lo que ha apuntado María Félix Tena?

R. La renovación del Consejo General del Poder Judicial lo impone y señala la ley. Por tanto, hay que cumplir lo que la ley dice. No es conveniente que se retrase. Creo así mismo que debe haber una composición equilibrada de mujeres y hombres, máxime cuando en la carrera judicial somos un 54% de mujeres. En ese sentido, la formación del órgano de gobierno debería responder a esa realidad. Y yo sólo deseo que un plazo lo más breve posible se produzca esta renovación.

La interinidad es una situación muy perjudicial porque hay resoluciones que debe decidir el Consejo y que no puede adoptarlas, no se ve a lo mejor legitimado para tomar ciertas decisiones precisamente por la situación de provisionalidad o de prórroga del mandato. Nosotros, tenemos plazas vacantes que no se cubren como en otras muchas Salas del Tribunal Supremo que están pendientes de designar.

Los tribunales no pueden permanecer años si cubrir los puestos vacantes de magistrados o puestos de libre designación de presidentes de Sala, de Audiencias etc. Así que confío que esta situación se resuelva lo más rápido posible, llegue a su fin la prórroga y se produzca la renovación.

P. ¿Encarnación Roca cuál es su posición?

R. No, no. No quiero opinar sobre este tema. Estoy en el Tribunal Constitucional y cualquier cuestión puede caer encima de mi mesa. Me abstengo de hablar de estas cuestiones.

P. El Tribunal Constitucional también ha pasado por esta situación

R. Lo estamos teniendo. Yo estoy ya fuera de mi mandato, pero la jurisdicción no se prorroga. En el Constitucional una es juez hasta que se le sustituye, no hay una prórroga de funciones. Pero el tema de la reforma puede caer aquí. Y no quiero pronunciarme sobre cómo debería modificarse ni sobre las propuestas actuales si son mejores o peores. Mejor callada.

P. ¿Teme que vaya al Constitucional finalmente?

R. Todas las cuestiones polémicas van al Constitucional. Ésta es una de ellas. La prudencia de los jueces está en tener la boca callada en determinados asuntos.

P. Victoria Rosell, su turno en calidad doble, como magistrada y como diputada que ha sido.

R. Victoria Rosell. Bueno en la línea de lo que han comentado Maria Luisa y María Félix la interinidad del Consejo General del Poder Judicial durante tanto tiempo y trufada con algunas noticias publicadas, que pueden ser más o menos ajenas al Consejo pero que ciertamente lo interpelan, unido a la política de nombramientos, son hechos que están afectando claramente a su legitimidad, o al menos a la imagen de legitimidad. En ese sentido, es importante la imparcialidad objetiva o la imagen de imparcialidad para abstenerse o participar en una deliberación judicial. Estamos en unos tiempos en los que han salido noticias sobre la renovación del Consejo. Como el anterior intento, absolutamente indeseable para la ciudadanía. Me refiero a la información sobre el WhatsApp que se daba a entender que la presidencia del Consejo iba a controlar las sentencias, no el gobierno de los jueces, sino la sentencias de la Sala Segunda. En nuestra democracia constitucional hay muchos detalles de imagen que son muy importantes para la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

P. Otra cuestión que ha señalado Maria Luisa Segoviano es la brecha salarial existente en diferente ámbitos de la vida profesional. ¿Existe en la Justicia?

R. Interviene Encarnación Roca. Que yo sepa cobramos todas lo mismo. Si en algo la función pública es correcta es que no hay ninguna diferencia salarial entre hombres y mujeres. Nosotras cobramos lo que dice el Boletín Oficial del Estado de acuerdo con los Presupuestos Generales. Por suerte este problema no lo tenemos. Otros sí, este no.

Interviene Victoria Rosell. Pero fíjate. Yo creo que nuevamente el diablo está en los detalles. Se que no afecta a la cúpula y que efectivamente lo salarios públicos son una garantía de igualdad. Pero en mi caso que he sido en mi carrera judicial con 23 años adscrita a la jurisdiccional penal y jueza de guardia, si he renunciado a muchas guardias por cuestión de cuidados y en la nómina de final de mes ha quedado reflejada. He tenido compañeros que ganaban mucho más que yo mes a mes, cuando mis dos hijas eran pequeñas, que se llevaban mi salario de guardia...

Interviene Encarnación Roca. Bueno, pero Victoria tu las guardias no las hacías.

Victoria Rosell. Si pero quería hacerlas y la disponibilidad me lo impedía

Encarnación Roca. Pero es como si un catedrático de Universidad que tiene seis sexenios cobra por lo seis y otro que tiene sólo tres...

Interviene Victoria Rosell. No lo veo exactamente igual. De hecho, yo después iba a tener que asumir los lunes el trabajo que se había realizado en las guardias. Pero como he dicho, el diablo está en los detalles. Me puedes rebatir con toda la lógica del mundo, pero yo he tenido a varios compañeros exactamente en mis mismas circunstancias y no perdían esa retribución. Creo que algo si hay.

Interviene Maria Luisa Segoviano. Técnicamente la brecha salarial hace referencia cuando a un trabajo de igual valor se le da una retribución distinta. Suele pasar en muchos convenios colectivos, que crean unas categorías profesionales con un nombre diferente y son categorías feminizadas y esas cobran menos, siendo su trabajo de igual valor que el que realizan los otros trabajadores a los que se les paga mayor cantidad. Por ejemplo, se paga un mayor complemento a los camareros de bar que a las camareras de piso, siendo su trabajo de igual valor, el complemento es mucho menor. Técnicamente esto es una brecha salarial, pagar diferente trabajo de igual valor.

Otra cuestión es como los efectos colaterales de conciliación de la vida personal, familiar y laboral puede influir en nuestras retribuciones salariales. Ahí, Victoria te doy toda la razón en que la situación personal de muchas mujeres que tienen que asumir obligaciones familiares les impide hacer una guardia o refuerzo de juzgados. Normalmente los compañeros magistrados si pueden hacerlo, porque no asumen esa corresponsabilidad familiar como la mujer. Y el efecto al final es malo.

Interviene, Encarnación Roca. No me convencéis queridas, no me convencéis. Podría poneros muchísimos ejemplos de mi vida universitaria que es más larga que la judicial. Si a mí me plantearan un recurso de amparo sobre lo que estáis argumentando, no creo que considerara que habría una discriminación indirecta.

Interviene Maria Luisa Segoviano. Quiero recordar una resolución que acaba de tomar el Consejo para mi muy encomiable.

Interviene Victoria Rosell. La de maternidad, ¿verdad?

Maria Luisa Segoviano. Si, si. La Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial considera que el progenitor legal único en familias monoparentales pueden disfrutar de forma acumulada de los permisos por nacimiento de hijo o hija que la normativa vigente reconoce de manera separada a cada uno de los progenitores en familias biparentales. Si bien la ley sólo permite la transmisión del derecho de disfrute de estos permisos de un progenitor a otro cuando fallece la madre biológica, el Consejo entiende que, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, dicha opción es aplicable para proteger el interés superior del menor. Las familias monoparentales tienen en la persona que asume, generalmente la madre, el cuidado del hijo y solicita que el permiso que en su caso correspondería al otro progenitor, como no hay otro, contemplando el interés superior del menor se ha establecido que se le conceda también a ella el cuidado del menor durante más periodo de tiempo. Me ha parecido una buena noticia para cerrar el foro.