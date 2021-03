Un nuevo síntoma de la covid: erecciones de hasta tres horas

Una prestigiosa revista científica señala el priapismo como una posible consecuencia del coronavirus en pacientes de más de 60 años

Un nuevo estudio ha revelado una nueva consecuencia del coronavirus en los pacientes mayores de sesenta años: se trataría del priapismo, una erección prolongada y dolorosa del pene que no está asociada a la estimulación sexual, y puede durar entre horas y varios días. Esto ocurre cuando el pene comienza a llenarse de sangre, como en una erección normal, peroel flujo sanguíneo no se drena de forma adecuada. Así lo revela un estudio publicado por la prestigiosa revista científica American Journal of Emergency Medicine.

