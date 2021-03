El miércoles ha avanzado tan agitado, tras la moción de censura matutina en Murcia y el consiguiente órdago de Vox, que el Gobierno andaluz Al ser preguntado por la decisión de adelantar elecciones adoptada por su compañera de partido y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno afirmó que "la situación de Madrid es distinta a la de Andalucía, aquí los dos grupos de la coalición estamos muy unidos". "Respeto las decisiones de otros presidentes pero no tenemos esas circunstancias, tenemos un diálogo fluido para buscar estabilidad que es el bien más ansiado en la situación que estamos viviendo en los últimos años en España", indicó el presidente andaluz.

Moreno reconoció que había mantenido una conversación "muy cercana" con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, en la que han "contrastado opiniones sobre lo sucedido en Murcia y en Madrid".

Por su parte, Marín suscribió las palabras del presidente de la Junta y dijo que "Andalucía seguirá siendo una isla dentro del ruido y la inestabilidad que hay en el conjunto de España". "Los ciudadanos eligieron un cambio y este cambio se está produciendo de forma sosegada; somos consciente de la situación que se ha producido en dos gobiernos con una composición de coalición con la misma fórmula, en Madrid y Murcia, pero aquí no sucederá porque este es, como bien ha dicho el presidente, un Gobierno muy serio".

Marín dijo que el Gobierno andaluz "está más preocupado por las vacunas que por los sillones". "Ese es el objetivo de este Gobierno y su compromiso tenga el coste que tenga en las elecciones de finales del año 2022, el ruido no va a afectar para nada al Gobierno de la Junta de Andalucía que formamos PP y Cs", apuntó.

Tuvo que improvisar una comparecencia vespertina para dejar claro que, de momento, no habrá un adelanto electoral instantáneo como el convocado en Madrid porque es "un Gobierno sólido". Es más, tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanna Moreno (PP) -que asistió finalmente aunque se anunció inicialmente a Elías Bendodo- como su vicepresidente, Juan Marín (Cs), señalaron con firmeza que el Ejecutivo autonómico "goza de muy buena salud".

Juanma Moreno intervino, en primer lugar, para lanzar "un mensaje de tranquilidad" y reiterar que su Gobierno "aspira a completar la legislatura, que es lo que nos pinden los ciudadanos". Lo hizo dejando claro que "proteger la salud de los andaluces y el empleo" son las dos prioridades ahora mismo. "Este es un Gobierno sólido con una hoja de ruta marcada para sacar a Andalucía de la crisis y es un Gobierno que aspira a completar la legislatura, que es lo que nos piden los ciudadanos", reiteró el presidente en el patio del Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía.

El líder regional del partido que asumirá la presidencia en Murcia garantizó la "cohesión" de los 21 diputados andaluces que conforman su grupo parlamentario y dio por hecho que "no habrá sorpresas".

Marín también se refirió a una conversación con la dirección nacional de su partido, aunque no fue con la presidenta Inés Arrimadas, sino "con el vicesecretario primero". "Desde mi partido se me han dado las explicaciones pertinentes, la situación en Murcia y Madrid, como bien dice el presidente Juanma Moreno, no tiene nada que ver con esta coalición en Andalucía", apostilló.

Asimismo, Marín no esquivó las preguntas sobre la petición de un adelanto electoral impulsada por Vox: "No me voy a preocupar de Vox, Vox tiene bastante con preocuparse de ellos mismos", recalcó.