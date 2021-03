El Ministerio de Sanidad ha notificado 11.358 casos de Covid-19 este fin de semana, de los cuales 1.122 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, en comparación con los 2.803 del pasado viernes. De esta forma, en total ya se han diagnosticado de Covid-19 a 3.195.062 personas en España. La tasa media actual de contagios en España en los últimos 14 días sigue reduciéndose, situándose en los 128,97 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 130,51 del viernes.

Respecto a las muertes, el nuevo informe publicado por el departamento dirige Carolina Darias registra 166 fallecidos más que el viernes, y 336 en la última semana. En total ya son 72.424 las personas que han fallecido por Covid-19 en España.

Actualmente hay 8.682 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 2.112 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 615 ingresos y 374 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa ya en el 6,94 por ciento y en las UCI en el 21,04 por ciento.

De los 1.122 nuevos casos, 72 se han localizado en Andalucía, 46 en Aragón, 104 en Asturias, 14 en Baleares, 119 en Canarias, 26 en Cantabria, 8 en Castilla-La Mancha, 77 en Castilla y León, 63 en Cataluña, nueve en Ceuta, 56 en Comunidad Valenciana, 19 en Extremadura, 42 en Galicia, 113 en Madrid, 11 en Melilla, 12 en Murcia, 40 en Navarra, 208 en País Vasco y 13 en La Rioja .

Respecto a las muertes, se han registrado ya 8.840 fallecimientos en Andalucía (60 en la última semana); en Aragón 3.341 (23 en los últimos siete días); en Asturias 1.817 (18 en la última semana); en Baleares 735 (dos en los últimos siete días); en Canarias 630 (11 en una semana); en Cantabria 530 (seis en los últimos siete días); en Castilla-La Mancha 5.702 (10 en la última semana); y en Castilla y León 6.514 (31 en los últimos siete días).

Además, 11.604 personas han fallecido en Cataluña como consecuencia del coronavirus (23 en los últimos siete días); en Ceuta se han contabilizado 87 fallecidos desde el comienzo de la pandemia (una en la última semana); en la Comunidad Valenciana 6.962 (23 en los últimos siete días); en Extremadura 1.745 (seis en una semana); en Galicia 2.278 (24 en los últimos siete días); en Madrid 14.337 (72 en los últimos siete días); en Melilla 76 (tres en los últimos siete días); en Murcia 1.539 (ocho en los últimos siete días); en Navarra 1.110 (seis en los últimos siete días); en el País Vasco 3.840 (tres en los últimos siete días); y en La Rioja 737 (seis en los últimos siete días).

Posibles repuntes

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado una "estabilización" de los contagios de Covid-19 en España, si bien ha avisado de que puede haber "repuntes".

En rueda de prensa, Simón ha explicado que, tras varias semanas de "importante descenso" en la transmisión del virus en España, en los últimos días se ha producido una cierta estabilización, situándose actualmente la incidencia de casos por cada 100.000 habitantes, a 14 días, en los 128,97.

No obstante, ha avisado de que hay ocho comunidades autónomas que tienen una incidencia acumulada menor de 100 casos por cada 100.000 habitantes, aunque seis están por encima de los 150 casos y otras tres por encima de los 200 casos.

No obstante, Simón ha recalcado que la incidencia a 7 días se sitúa en los 60,72 casos y la positividad en las pruebas de detección del coronavirus en el 5,33 por ciento, lo que, a su juicio, no da garantías de que no se puedan producir repuntes.

"Estamos ante datos que no son especialmente malos, pero que nos pone con probabilidades de que podamos volver a incrementar el número de casos diarios de contagios", ha advertido Simón, para recordar que otros países europeos ya han comenzado a registrar leves aumentos de la transmisión del coronavirus.

Finalmente, y respecto a la ocupación hospitalarias de pacientes Covid-19, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha subrayado también la estabilización en el número de ingresos hospitalarios y el "descenso progresivo" en las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"Seguimos teniendo una ocupación muy alta en las UCI, ya que uno de cada cinco pacientes ingresados es por Covid-19, pero si conseguimos mantener el descenso durante un tiempo, podemos estar en una adecuada situación de partida ante un posible, y no deseable, incremento posterior de casos", ha zanjado Simón.