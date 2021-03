La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó este lunes que AstraZeneca no está cumpliendo con sus obligaciones contractuales, al abordar la actual polémica generada por la guerra de vacunas que mantiene el bloque comunitario y el Gobierno de Londres, e instó a la Unión Europea (UE) y al Reino Unido a "trabajar mano a mano" para asegurar que la farmacéutica "entrega vacunas" a ambas partes.

En una entrevista a la BBC desde Bruselas, González Laya recordó que la UE "ha exportado enormes cantidades de vacunas al Reino Unido en los últimos meses, más de 10 millones" y subrayó que este asunto "no se trata de la UE o del Reino Unido". "Las medidas que la UE dijo que adoptaría en cuanto a restricciones de exportaciones fueron destinadas a que las farmacéuticas cumplan con sus obligaciones", apuntó la política.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, amenazó la pasada semana con la posibilidad de suspender las exportaciones europeas de vacunas a países productores, en clara alusión al Reino Unido, a fin de garantizar que la producción europea se destine primero a inmunizar a los ciudadanos comunitarios. "La realidad, señaló hoy González Laya, "es que tenemos a una compañía farmacéutica, llamada AstraZeneca, que no está cumpliendo sus obligaciones contractuales con la Unión Europea". Por ello, agregó, "lo más inteligente sería que tanto la UE y el Reino Unido, que son ambos clientes (de AstraZeneca), trabajen mano a mano para asegurarse de que AstraZeneca entregue las vacunas a la UE y al Reino Unido". Con relación a ese punto, según remarcó la ministra, "este sería el planteamiento más inteligente, puesto que lo está aquí en juego es la vacunación. No va de tratar bien o no a los otros países".

Preguntada por cómo gestiona España la pandemia, la ministra respondió que su país se prepara con el verano como "horizonte" y dijo que, entre ahora y el verano, hay que tener "cautela", ya que "lo que hagamos en las próximas semanas determinará si podemos disfrutar el verano de nuevo". "(En España) Estamos gestionando el covid con cuidado y los números son bajos aunque no estamos fuera de peligro todavía", agregó.

Preguntada también por las perspectivas de los viajes al extranjero, González Laya contestó que, por ahora, no hace planes "más allá las próximas dos semanas", sino que opta por la "prudencia". "Pero lo que debemos hacer es seguir adelante con las vacunaciones. Esto es lo que nos asegurará sentirnos seguros y más cómodos mientras pasan las semanas y estar preparados para el verano", señaló la política al tiempo que observó que, "por supuesto, este no será un verano como otros que hemos conocido". "El verano será un poquito mejor que el verano pasado, siempre y cuando tengamos cautela ahora, sigamos con las vacunaciones sin parar. Aquí es donde se centran ahora los esfuerzos del Gobierno español y seguro que el verano será mejor y nos alegraremos de recibir a los turistas británicos, como siempre", añadió.